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Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Дзержинске

09 сентября 2019 09:17  [82] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Дзержинске 8 сентября 2019 года. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации Госавтоинспекции, накануе в 18:40 на ул. Октябрьской водитель (1993 г.р., стаж 8 лет), управляя автомобилем ВАЗ 14-й модели, не выбрал безопасную дистанцию, совершил столкновение с автобусом.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры ВАЗ: молодые люди 1993,2003,2001 и 2000 годов рождения.

В группе в соцсети ВКонтакте очевидцы заметили, что "опять малолетки учудили".

Также травмы получили пять пассажиров ПАЗика, среди них двое детей 2012 и 2013 годов рождения.

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