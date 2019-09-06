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Общество

"ТНС энерго НН" напоминает: не забудьте заплатить за электроэнергию до 10 сентября

09 сентября 2019 09:21  [71] Общество

ПАО "ТНС энерго НН" напоминает своим клиентам о том, что до 10 сентября следует оплатить августовские квитанции за потребленную электроэнергию. В соответствии со ст. 155 Жилищного Кодекса РФ, оплата за услуги ЖКХ должна осуществляться ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за расчетным.

Клиенты ПАО "ТНС энерго НН" могут воспользоваться любым удобным для них способом оплаты, которые предлагает компания.

На официальном сайте гарантирующего поставщика nn.tns-e.ru можно осуществить оплату без предварительной регистрации через систему платежей А3 или Альфа Банк, используя карту Visa или MasterCard с необходимой суммой на счету. Зарегистрированные пользователи могут сделать это в "Личном кабинете".

В терминалах и офисах банков-партнеров, а также в отделениях ФГУП "Почта России" оплату можно произвести без комиссии.

Для оплаты  через мобильные приложения "ТНС энерго" и "А3" нужно установить любое из приложений на телефон и зарегистрироваться. На сайте nn.tns-e.ru размещены пошаговые инструкции.

Для оплаты  через терминалы самообслуживания "ТНС энерго НН" необходимо иметь при себе любую банковскую карту с необходимой суммой на счёте и знать свой номер лицевого счёта. Терминалы установлены в Центрах обслуживания клиентов компании, а также на внешних площадках: магазинах, торговых центрах, сельских администрациях.

Чтобы оплатить счёт за электроэнергию в мобильном офисе  "ТНС энерго НН",  нужно прийти на место прибытия офиса в своем населённом пункте (см. расписание).

При оплате электроэнергии на сумму от 200 рублей на сайте nn.tns-e.ru клиенты ПАО "ТНС энерго НН" получают бесплатную подписку на месяц в онлайн-кинотеатр Wink, дающий доступ к 1000 фильмов, сериалов и 101 ТВ-каналу. До конца мая 2020 года продлевать подписку можно ежемесячно, оплачивая электроэнергию на сайте ПАО "ТНС энерго НН". Подробнее познакомиться  с условиями акции "Плати за свет и смотри кино" можно здесь.

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Теги:
Жилье ЖКХ
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