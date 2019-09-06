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Общество

Более 6 тысяч человек скачали приложение "Safe train" для повышения безопасности детей на РЖД

09 сентября 2019 09:44  [80] Общество

Более 6 тысяч человек скачали приложение "Safe train" ("Берегись поезда") для повышения безопасности детей на РЖД. Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

Приложение позволяет минимизировать риски нахождения ребенка вблизи железной дороги. При приближении пользователя к железнодорожным путям менее чем за 50 метров, срабатывает оповещение о приближении к опасной зоне, а на телефоне блокируется любой проигрываемый медиаконтент.

Пользователям доступны такие опции, как СМС-оповещение родителей о нахождении ребенка на железнодорожных путях, трекинг, с помощью которого родители могут в режиме реального времени отслеживать маршрут следования ребенка на своем смартфоне.

Кроме того, в приложении добавлен обучающий материал в виде слайдов и видеороликов по правилам нахождения на опасных объектах и на железнодорожных путях.

СПРАВКА:

Мобильное приложение "Safe train" ("Берегись поезда") доступно для свободного скачивания на Google Play.

"Safe train" ("Берегись поезда") – это инновационное решение в профилактике травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. В основе лежит анализ причин травмирования детей – невнимательность, увлеченность прослушиванием музыки в наушниках, и просмотр мультимедийных файлов.

Приложение разработано в Казани на Горьковской железной дороге и работает на всей сети ОАО "РЖД".

"Safe train" работает без подключения к сети Интернет. Основное требование: включенная система геолокации.

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