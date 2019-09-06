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Общество

ЛУКОЙЛ помог приобрести 1,5 тысячи светоотражающих брелоков для первоклассников Кстова

09 сентября 2019 11:30  [40] Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Компания "ЛУКОЙЛ" помогла приобрести 1,5 тысячи светоотражающих брелоков для первоклассников Кстова. Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Школьники получат брелоки в начале учебного года. Данная акция проводится на территории района совместно с ОГИБДД отдела МВД России по Кстовскому району. Мероприятие направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и повышение уровня знаний ПДД среди подрастающего поколения.

В настоящее время подарки уже получили учащиеся школы №5 города Кстово.

6 сентября там состоялся праздник "ПДД для первоклассников", в рамках которого была показана визитка о правилах дорожного движения в исполнении школьной агитбригады и познавательный фильм на соответствующую тематику.

Поздравить ребят с началом учебного года приехали начальник ОГИБДД ОМВД России по Кстовскому району подполковник полиции Дмитрий Воронин и заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Антон Гребень. Они пожелали ребятам безопасных дорог и грамотного соблюдения правил дорожного движения, особенно – в темное осеннее время. Затем юным пешеходам были вручены светоотражающие брелоки - всего их было подарено 110 штук.

Как пояснили в пресс-службе, в октябре на территории Кстовского района стартует месячник под названием "Засветись", в ходе которого такие же брелоки получат и другие первоклашки. В ходе акции будет проводиться профилактика и повышение уровня знаний ПДД среди юных участников дорожного движения.

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