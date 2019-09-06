Победившие на выборах в Нижегородской области кандидаты рассказали о ходе избирательной кампании Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Победившие на выборах в Нижегородской области кандидаты рассказали о ходе избирательной кампании.

Напомним, что 8 сентября 2019 года в регионе прошли выборы депутата Законодательного собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20, который включает в себя территорию Кстовского района, а также выборы в Городскую думу Нижнего Новгорода. Голосование состоялось в избирательных округах №№ 9, 15, 16, 21, 24, включающих в себя территории Канавинского, Ленинского и Сормовского районов.

Также в этот день в Выксе, Чкаловске, Арзамасе и Дзержинске прошли основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов.

Победившие в выборах кандидаты на пресс-конференции 9 сентября рассказали журналистам, как проходила предвыборная кампания.

"Всем известно, что я достаточно давно занимаюсь журналистикой. Неоднократно принимал участие в избирательных кампаниях, но по другую сторону. Когда ты сам кандидат – набираешься совершенно другого уникального опыта, я получил совершенно новые компетенции. И дело даже не в том, что я разобрался в теме ЖКХ. Эта кампания отличалась от тех, которые я видел тем, что она проходила буквально на ногах, "в поле". Я провел колоссальное количество встреч: 104 во дворах и десятки в коллективах. Только с 2500 человек я встретился "глаза в глаза". Когда ты неравнодушен к проблемам людей, когда ты с ними честен, все становится понятно. Кампания проходила очень организованно – это четко выстроенный диалог", - сказал медиаменеджер, советник губернатора Нижегородской области Руслан Станчев.

"На встречах с избирателями мы собирали проблематику, их чаяния, наказы. И сейчас есть четкое понимание, что нужно делать. Это и взаимодействие с ДУК – здесь предстоит большая и серьезная работа. И, конечно, наша горячая вода. Во время предвыборной кампании нам удалось встретиться с губернатором Глебом Сергеевичем Никитиным и нас услышали. То, что мы сейчас имеем – обыкновенное чудо. 20 сентября профильный министр Чертков подготовит дорожную карту и финансовый план для решения этого вопроса. Этой проблеме 40 лет, и никто ей не был озадачен. А это почти 100 тысяч жителей нашего города, которые включают горячую воду, а течет холодная и ржавая. За этим вопросом мы с нашими канавинцами будем следить и контролировать их по мере возможности", - обещала директор Нижегородского цирка Инна Ванькина.

"Было нелегко. Мы достигли поставленных задач, победили уверенно, было проведено более 100 встреч в Кстово и Кстовском районе. Мы получили наказы и выявили проблемы, в дальнейшем будем их реализовывать", - отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Антон Гребень.

"Кампания была интересной, большая работа проделана, постоянно были встречи с жителями. Сформировалось проблемное поле. Сейчас самая главная задача – отстаивать интересы жителей. Нам предстоит изучить каждую проблему. Это проблемы ДУКа, очистка реки Борзовка, детских площадок, спортивных площадок. Хотелось, чтобы продолжалась проект ФГГС – парк Дубки у нас на особом контроле. Сейчас прорабатываем образовательный проект, который начат по запросам жителей. Он принесет огромную пользу Ленинскому району и Нижегородской области", - добавила председатель Молодежного парламента при ЗС НО Татьяна Скоробогатова: .

"Кампания была достаточно сложной, потому что она связана с постоянными встречами с жителями. Радует что губернатор нас услышал и две проблемы, которые беспокоят мой округ и Сормовский район в целом удалось до него донести, и надеюсь скоро они решатся. Первое – это транспортная проблема, строительство виадука через переезд и достройка возведение заброшенного ФОКа, который с 2014 года никак не могли достроить", - пояснил директор центра стратегического развития Евгений Костин.

"Кампания по 21 округу была высоко конкурентная. В рамках кампании было проведено более сотни встреч, выявлены проблемы районного масштаба и каждого двора. Было получено около 300 наказов, из которых уже порядка 170 выполнено. В ближайшее время мы планируем плотно взаимодействовать с сормовичами по любому проблемному вопросу. Есть ответственность за то, что осталось недоделано", - подытожил директор по развитию ООО "Нижегородский завод теплообменного оборудования", член общественной палаты Нижегородской области Павел Пашинин.