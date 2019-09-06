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Политика

"Кстовчане всегда демонстрировали высокий уровень гражданской ответственности к проблемам своего города", - Антон Гребень

09 сентября 2019 17:54  [98] Политика
Антон Гребень

Антон Гребень

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

8 сентября в Единый день голосования прошли дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20. Победивший в выборах заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Антон Гребень обратился к жителям Кстова.

"Кстовчане всегда демонстрировали высокий уровень гражданской ответственности и неравнодушия к проблемам своего города и района, поэтому, выдвигая свою кандидатуру, я понимал, что это особая ответственность", - сказал Антон Гребень.

"Позвольте выразить благодарность каждому жителю города Кстова и Кстовского района, пришедшему на избирательные участки и выразившему свое мнение, за активную жизненную позицию. Спасибо всем, кто поддержал мою кандидатуру", - обратился к избирателям победивший в выборах кандидат.

"Предстоит большая работа, связанная с реализацией проектов советов ветеранов и молодежных объединений, развитием спорта, поддержкой учреждений культуры, здравоохранения и образования. У нас есть уникальная возможность для формирования и продвижения законодательных инициатив, направленных на достойное будущее и процветание кстовской земли, Нижегородского региона в целом. Убежден, что совместными усилиями мы добьемся большего. "Ваши идеи – моя поддержка!" - такой мой девиз", - подытожил Антон Гребень.

СПРАВКА:
По данным облизбиркома, явка на выборах депутата Заксобрания по одномандатному округу №20 составила 15,17%, из которых 0,8% проголосовали досрочно. Победу одержал единоросс Антон Гребень, получивший 58,15% голосов, на втором месте — представитель КПРФ Александр Лядимов с 24,77%, на третьем — член ЛДПР Виктор Полозков, на четвертом — справедливоросс Владимир Пияшов, набравший 4,98% голосов.

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