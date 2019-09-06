Три человека попали в больницу после лобового ДТП на Похвалинском съезде Происшествия

Три человека попали в больницу после лобового ДТП на Похвалинском съезде Фото: Соцсеть

Три человека попали в больницу после лобового ДТП на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

ДТП произошло в 13:50, когда 43-летний водитель автомобиля Volkswagen во время движения в сторону Канавинского моста выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем марки Subaru, которым управлял 45-летний мужчина.

В результате с различными ранениями отправлены в больницу водитель автомобиля Subaru и двое мужчин, которые находились в качестве пассажиров в автомобиле Volkswagen.

Водитель Volkswagen от медицинской помощи отказался.

В МВД добавили, что автомобили, попавшие в ДТП, получили значительные механические повреждения.