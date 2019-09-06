Три человека попали в больницу после лобового ДТП на Похвалинском съезде
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Три человека попали в больницу после лобового ДТП на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.
ДТП произошло в 13:50, когда 43-летний водитель автомобиля Volkswagen во время движения в сторону Канавинского моста выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем марки Subaru, которым управлял 45-летний мужчина.
В результате с различными ранениями отправлены в больницу водитель автомобиля Subaru и двое мужчин, которые находились в качестве пассажиров в автомобиле Volkswagen.
Водитель Volkswagen от медицинской помощи отказался.
В МВД добавили, что автомобили, попавшие в ДТП, получили значительные механические повреждения.
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