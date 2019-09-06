Последние новости рубрики Происшествия
09 сентября 2019 19:00  [156] Факту обрушения Чкаловской лестницы присвоен статус чрезвычайной ситуации
09 сентября 2019 17:35  [80] Три человека попали в больницу после лобового ДТП на Похвалинском съезде
09 сентября 2019 09:17  [223] Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Дзержинске
08 сентября 2019 18:35  [288] Мужчина с ружьём пропал в Ардатовском лесу
06 сентября 2019 15:54  [852] Жесткое убийство девушки и вымогательство: нижегородец проведет за решеткой 21 год
06 сентября 2019 15:07  [392] СУ СК забрал из МВД дела по "Мещерской банде" подростков
06 сентября 2019 13:04  [577] Нижегородку, продавшую 85 несуществующих турпутевок, арестовали в Москве
06 сентября 2019 11:45  [400] Финал велофестиваля "Движение в спорт" состоится в Кстове 7 сентября
05 сентября 2019 09:38  [433] Неоднократно судимый нижегородец изуродовал лицо соседу
05 сентября 2019 09:19  [19488] Председатель Следственного комитета России поручил проверить "Мещерскую банду" подростков
Происшествия

Три человека попали в больницу после лобового ДТП на Похвалинском съезде

09 сентября 2019 17:35  [80] Происшествия
Три человека попали в больницу после лобового ДТП на Похвалинском съезде

Три человека попали в больницу после лобового ДТП на Похвалинском съезде

Фото: Соцсеть

Три человека попали в больницу после лобового ДТП на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

ДТП произошло в 13:50, когда 43-летний водитель автомобиля Volkswagen во время движения в сторону Канавинского моста выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем марки Subaru, которым управлял 45-летний мужчина.

В результате с различными ранениями отправлены в больницу водитель автомобиля Subaru и двое мужчин, которые находились в качестве пассажиров в автомобиле Volkswagen.

Водитель Volkswagen от медицинской помощи отказался.

В МВД добавили, что автомобили, попавшие в ДТП, получили значительные механические повреждения.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП МВД
Поделиться:
Фоторепортажи
Хор в метро
06 сентября 2019 18:56Хор в метро
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph