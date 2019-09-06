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Происшествия

Наркопритон прикрыли в Нижнем Новгороде

10 сентября 2019 09:21  [113] Происшествия

Фото: Рузаевский линейный отдел МВД Росси на транспорте

Наркопритон прикрыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 10 сентября 2019 года.

В начале сентября 2019 года в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выявили факт предоставления владельцем одной из квартир жилого дома на бульваре Юбилейном Сормовского района помещения третьим лицам для систематического потребления наркотических средств.

По данному факту по ч.1 ст.232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия подозреваемый, 35-летний неработающий житель Балахны, пояснил, что таким образом подрабатывал. За совершение преступления, по подозрению в котором задержан мужчина, законодательством предусмотрено наказание до 4 лет с ограничением свободы на срок до 1 года либо без такового.

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