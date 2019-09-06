Сергей Шухрин, Александр Заремба и Владимир Гройсман стали членами Общественной палаты Нижнего Новгорода Общество

Фото: Дума Нижнего Новгорода

Сергей Шухрин, Александр Заремба и Владимир Гройсман стали членами Общественной палаты Нижнего Новгорода второго созыва. Глава города Владимир Панов утвердил треть состава палаты из 10 человек.

Согласно новому положению, Общественная палата города избирается на три года и состоит из 30 человек: треть из которых утверждается главой города, треть – решением городской Думы, треть - членами Общественной палаты, утвержденными ранее мэром и городской Думой.

В утвержденной главой города список вошли:

1. Буланов Андрей Сергеевич (выдвинут НРОО культурно, социально-трудовой реабилитации инвалидов опорников и колясочников "ИНВАТУР");

2. Гройсман Владимир Яковлевич (выдвинут НБФЗЖ "Сострадание НН");

3. Заремба Александр Александрович (выдвинут МОО поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей "Союз Отцов");

4. Кульков Сергей Николаевич (выдвинут РО ДОСААФ России НО);

5. Сторонкин Михаил Николаевич (выдвинут Религиозной организацией "Нижегородская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)");

6. Латыпов Данил Ранилович (выдвинут НРБФ "Земля Нижегородская");

7. Пономаренко Роман Геннадьевич (выдвинут НРООИ "Ковчег");

8. Растеряев Виктор Вячеславович (выдвинут НРООИ "Социальная реабилитация");

9. Шарова Александра Лориевна (выдвинута Ассоциацией "Нижегородская гильдия экскурсоводов и гидов-переводчиков");

10. Шухрин Сергей Дмитриевич (выдвинут НРОО "Поисково-спасательный отряд "Волонтер").

Напомним, правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммерческие организации, созданные в форме общественных и религиозных организаций (объединений), некоммерческих партнерств, ассоциаций (союзов).

К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты не допускаются:

- некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока полномочий членов Общественной палаты действующего состава

- политические партии

- некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, - в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным

- некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", если решение о приостановлении не было признано судом незаконным.