Клуб парламентских журналистов при ЗС НО побывал на экскурсии в Шарангском районе Общество

Клуб парламентских журналистов при Законодательном собрании Нижегородской области побывал на экскурсии в Шарангском районе. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Выездное заседание Клуба состоялось 9 сентября по инициативе заместителя председателя областного парламента Александра Табачникова и депутата Олега Шавина при поддержке администрации района.

В районном центре представители ведущих нижегородских СМИ посетили парк "Лукоморье". Парк включает в себя кафе, аттракционы и разнообразные элементы ландшафтного дизайна, такие как избушка на курьих ножках с Бабой Ягой, дракон, водоём с мостиком.

Для журналистов была организована экскурсия в парк Заречный, благоустроенный в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Парк был построен в 1968 году.

Хлебокомбинат Шарангский организовал для журналистов дегустацию продукции. Хлебокомбинат является единственным предприятием в районе, которое занимается производством хлебобулочных и кондитерских изделий, а также безалкогольных напитков и соленой рыбы. Продукция реализуется как в своем, так и в соседних районах.

Также журналисты посетили производственные помещения ООО "Кедр", где делают деревянные детские кроватки. Кроме того, гости побывали в Черномужском сельском Доме культуры, который был построен и открыт в 2018 году. В Доме культуры располагаются зрительный зал на 182 посадочных места, библиотека, комната для кружковой работы.

В доме-музее "Марийская изба" представители СМИ оценили блюда национальной марийской кухни.



Помимо этого, гостей познакомили с работой студии по ткачеству Роженцовского сельского дома культуры. В 2018 году она отметила свое 20-летие и была создана для изучения, сохранения и возрождения художественных промыслов.

В завершение программы журналисты посетили хХрам в честь Казанской Иконы Божией Матери в селе Роженцово и Шарангскую среднюю школу, где пообщались с учителями и их воспитанниками.

"Мы всегда рады показать наш лучший опыт и перспективные наработки. Уже стало традицией, что наш район является показательным по благоустройству. Этого удалось добиться каждодневным упорным трудом общими усилиями власти, предпринимателей и общественников. Активно развивается производственная, социальная сферы, реализуются программы в сфере культуры. Важно, что в этом нам помогают депутаты Законодательного Собрания, поддержка которых просто необходима", - сказал глава администрации Шарангского муниципального района Олег Зыков.

"Северные районы – это наше богатство, это наша гордость. Сказанное в полной мере относится к Шарангскому району. Помогали, помогаем и будем помогать в развитии, чтобы местные жители не уезжали в поисках лучшей жизни в другие районы или города. Здесь важно не только создавать новые рабочие места и поддерживать действующие предприятия. Необходимо создавать все условия для того, чтобы люди могли в свободное время прийти в уютный парк или сквер, погулять там с детьми, встретиться с друзьями. Такая работа ведется в Шарангском районе на высоком уровне, и это, безусловно, радует", - сказал Александр Табачников.

"Каждый приезд в Шарангу похож на праздник и во многом потому, что видишь, как преображается год от года район. Да, как и везде, существуют проблемы и трудности, которые нужно решать и преодолевать. Отличительной чертой характера местных жителей является упорство и желание сделать жизнь своей малой родины как можно лучше. То есть люди думают не только о собственном благе, но и том, как сделать свой родной район краше, уютнее, красивее. Именно поэтому сюда приезжают на экскурсии посмотреть, как организовать процесс благоустройства. Желаю району не сбавлять набранных темпов и уверенно идти вперед", - отметил Олег Шавин.