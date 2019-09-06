Бизнес-карта с хорошими льготами

Имея какой-то бизнес, можно использовать специальные карты. Они дают массу возможностей, льгот и преимуществ.

Прежде, чем получить эту карту, нужно изучить все особенности. Только после этого получится принять решение. Так, карта amex marriott bonvoy может стать верным выбором. Как она работает? Каждый раз когда осуществляется покупка, начисляются баллы. Баллы можно обменять на бесплатные ночи в отелях по всему миру. Баллы можно перевести в мили и использовать для полетов.

Как видно, для тех людей, которые часто делают покупки за рубежом в долларах или имеют бизнес – это очень выгодно. Что получит владелец этой карты?

Экстренная туристическая помощь. Страхование от несчастных случаев на значительные суммы. Страхование от кражи имущества и автомобилей. Страхование при задержках рейсов. Страхование багажа и его задержки. Страхование украденного и потерянного багажа.

Это те моменты, которыми сможет воспользоваться любой турист. Важно учитывать много факторов, которые позволят использовать карту выгодно.

Итак, карта указанная выше может стать выгодным решением для тех, кто часто путешествует. Нужно защищать себя, свой багаж и имущество. В таком случае, поездки будут приятными и комфортными.

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