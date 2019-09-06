Группа "Открытие" возобновляет автокредитование Общество

Росгосстрах Банк (дочерняя компания банка "Открытие") с фокусом на обслуживании клиентов-автолюбителей, запустил флагманские кредитные продукты для частных лиц – классический автокредит на новые автомобили и автомобили с пробегом. Об этом сообщили в пресс-службе банка.



Программы "Кредит на новые автомобили" и "Кредит на автомобили с пробегом" позволяют приобрести автомобиль отечественного и иностранного производителя. Клиентам доступно получение кредита на сумму до трех млн рублей и на срок до пяти лет, с первоначальным взносом от 20% и по ставке от 10,9% (в зависимости от выбранного типа автомобиля и условий страхования).



Также клиентам будет доступна опция оформления автокредита без залога, первоначального взноса и КАСКО на сумму до 1,5 млн рублей. Процентная ставка в таком случае составит 16,9% годовых при отсутствии требований к автомобилю.



Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа по минимальному пакету документов (необходим документ, удостоверяющий личность клиента). Оформление кредита доступно в отделениях банка и в точках продаж на территории автосалонов-партнеров.



"Символично, что 25-летие банка стало точкой отсчета для нашего проекта. В ближайшее время будет полностью обновлена продуктовая линейка банка, а начинаем мы с запуска автокредитов. Продажи уже стартовали в 40 регионах у 350 партнеров банка. А до конца года планируется расширить географию сети до 78 городов присутствия. Надеемся, что наши программы автокредитования помогут приобрести понравившийся автомобиль, как новый, так и с пробегом, и станут удобным сервисом для наших клиентов и партнеров", - отметил президент-председатель правления Росгосстрах банка Алексей Токарев.

Продуктовый ряд в ближайшее время будет расширен и дополнен интересными опциями для автовладельцев. В планах до конца года - предложить клиентам продукты для финансирования сделок по покупке-продаже автомобиля между частными лицами, широкий спектр сберегательных продуктов, а также страховых и сервисных программ партнеров.



СПРАВКА:

Росгосстрах Банк (ПАО "РГС Банк", ген. лиц. Банка России № 3073, основан в 1994 году) – российский банк в рамках группы банка "Открытие" с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании клиентов-автолюбителей и компаний из сферы автобизнеса. Обладает кредитными рейтингами РА "Эксперт" на уровне "ruBBB". Является участником Системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации Региональных Банков, НАУФОР, ММВБ и др.