Депутаты Гордумы опасаются срыва сроков переселения аварийного фонда Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Думы Нижнего Новгорода опасаются срыва сроков переселения граждан из аварийного фонда. Как сообщает пресс-служба Гордумы, такую информацию озвучил председатель постоянной комиссии Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман на заседании, когда депутаты рассматривали соответствующий вопрос.

По данным пресс-службы, депутаты постоянной комиссии обеспокоены низкими, по их мнению, темпами реализации в областном центре программы переселения жителей аварийного жилищного фонда.

"Существуют серьезные опасения, что программа, связанная с расселением аварийного фонда, не будет в полной мере выполнена в те сроки, которые в ней указаны. В соответствии с программой у нас в этом трехлетнем горизонте основные затраты ложатся на 2021 год, когда нам предстоит исполнить максимально масштабно расселение", - сказал Марк Фельдман, пояснив, что темпы строительства жилья в Нижнем Новгороде низкие.

"Выделяя деньги, мы должны понимать, куда мы будем переселять жителей из аварийного жилья. Другими словами, где те метры, куда мы будет переселять людей? Их недостаточно", - добавил депутат.

По данным заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по строительству и архитектуре Леонида Самухина, в настоящее время расселение аварийного жилья осуществляется путем предоставления компенсационных выплат или предоставления квартир. В 2019 году на это будет потрачено около 500 млн рублей из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета города.

Параллельно с правительством области прорабатывается вопрос о строительстве многоквартирного дома для расселения жителей аварийного фонда.

"Вопрос о строительстве дома для расселения аварийного жилья пока находится на стадии обсуждения между администрацией города и правительством Нижегородской области. Примерно полгода занимают разработка и утверждение проектно-сметной документации, потом дом надо еще построить. Поэтому шансы переселить людей в 2021 году малы. То есть, пока мы не можем четко сказать, сколько переселим семей в 2019, 2020 и 2021 годах", - пояснил Марк Фельдман.

СПРАВКА:

Областная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда рассчитана на 2019–2025 годы и разбита на шесть этапов. Финансирование программы осуществляется за счет федерального (96%), регионального (3,2%) и муниципальных (0,8%) бюджетов. На территории Нижнего Новгорода в программу вошли более 190 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Расселению подлежат более 4,9 тысячи человек.