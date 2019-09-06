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Культура и отдых

Нижегородский театр "Преображение" приглашает на открытие сезона

10 сентября 2019 13:40  [121] Культура и отдых

Нижегородский театр "Преображение" приглашает на открытие сезона 14 сентября 2019 года. Всех гостей ждет премьера — пластическая комедия о жизни британского актера и режиссера Чарльза Спенсера Чаплина "Шарло". Спектакль назван в честь образа Бродяги, который сделал Чаплина знаменитым. Во Франции его называют "шарло". В этот образ входит шляпа-котелок, усики, трость, смешные ботинки, помятый фрак — самые узнаваемые атрибуты Чарли.

Режиссер-постановщик: Владимир Клапатюк. Продолжительность спектакля: 1 час 5 мин по адресу: ул. Июльских дней, 21/96.

В ролях: Станислав Фокин (лауреат премии "Нижегородская жемчужина"), Маша Лутошкина, Сергей Ерёмин (лауреат премии "Нижегородская жемчужина"), Алена Курагина, Алексей Пятаков (лауреат премии "Нижегородская жемчужина"), Дарья Демидова (лауреат премии "Нижегородская жемчужина"), Игорь Будник, Елена Наумкина, Екатерина Чилингарашвили, Михаил Вертлин. В роли маленького Чарли — Мирон Шурашов.

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Теги:
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