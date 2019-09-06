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Общество

Владимир Панов рассчитает, что недоработки по благоустройству бульвара Авиастроителей устранят за неделю

10 сентября 2019 16:59  [78] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава администрации Нижнего Новгорода Владимир Панов 10 сентября проверил ход благоустройства бульвара Авиастроителей в Московском районе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В ходе проверки Владимир Панов высказал несколько замечаний к аккуратности укладки брусчатки.

"Это всегда сложный вопрос, нужны и подрезка, и подгонка, и учет уровней. Замечания есть, но это рабочие моменты, не критические. Видно, что подрядчик старается, надеюсь, в течение недели он снимет большую часть замечаний", - сказал глава администрации.

Он добавил, что 16 сентября состоится открытие первой очереди сквера, где начнет работать фонтан и освещение.

В пресс-службе добавили, что площадь фонтана в этом сквере составляет больше 200 метров, а фонари — с проекциями фигурок на авиационную тематику.

Открытие сквера планировалось 1 сентября, однако это происходит с задержкой из-за того, что часть фонарей пришла с браком, и теперь производитель по гарантии переделывает их.

В пресс-службе сообщили также, что сегодня откроется после реконструкции фонтан на улице Бекетова.

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