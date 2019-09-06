"Транснефть-Верхняя Волга" завершила подготовку производственных объектов к ОЗП Бизнес

Фото: пресс-служба компании Транснефть - Верхняя Волга

АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило подготовку производственных объектов к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе пояснили, что подготовительные мероприятия, направленные на обеспечение надежной и бесперебойной работы трубопроводного комплекса в условиях повышенных нагрузок в сезон холодов, начались заблаговременно. В течение пяти месяцев, с апреля по август текущего года, готовилось основное и вспомогательное оборудование объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, сооружений связи. Проверена работа систем линейной телемеханики, выполнено утепление производственных и административно-бытовых помещений, обеспечено содержание технических средств и персонала специализированных подразделений в повышенной готовности к ликвидации нештатных ситуаций.

К работе в осенне-зимний период подготовлены 35 котельных, 57 аварийных дизельных электростанции. Отремонтировано и заменено более 68 тысяч метров тепловых сетей, осмотрено свыше 2033 км линий электропередач.

На линейной части магистральных трубопроводов проведено сезонное обслуживание 1378 единиц запорной арматуры с проверкой на полное открытие и закрытие и 3114 - на технологических трубопроводах. Испытано 24 системы автоматического пожаротушения. В местах пересечения трубопроводов с железными и автомобильными дорогами проведена ревизия предупреждающих знаков. Для эксплуатации в осенне-зимний период подготовлено 112 резервуаров, произведена промывка нефтью тупиковых и непроточных участков и арматуры.

Паспорт готовности объектов и сооружений линейной части магистральных трубопроводов, ЛПДС и НПС АО "Транснефть-Верхняя Волга" к устойчивой работе в осенне-зимний период утвержден и представлен в ПАО "Транснефть".