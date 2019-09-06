Почти 200 единиц техники получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта "Экология" Общество

Почти 200 единиц техники получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта Экология Фото: Юлия Горшкова

Почти 200 единиц техники и оборудования получили нижегородские лесники в День работников леса. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам церемонии вручения, которая прошла в поселке Лукино Балахнинского района.

По словам губернатора, среди поступившей в лесохозяйственные учреждения Нижегородской области техники - 57 лесопатрульных комплексов. Каждая машина оборудована средствами пожаротушения. Лесхозам также передали три лесохозяйственных трактора и два автомобиля УАЗ "Фермер".

"Такого масштабного пополнения лесной техники в Нижегородской области не было уже более десяти лет", - сказал Глеб Никитин.

"Нацпроект "Экология" позволил нам обновить не только парк патрульных автомобилей, но и оборудование для посадки леса и тушения пожаров. Для нашего региона, где леса занимают более половины территории, это очень важно", - пояснил он.

"От состояния лесного фонда во многом зависит не только экономика области, но и экологическое благополучие региона, а значит, и здоровье нижегородцев, - заявил губернатор.

"Кроме того, лесопожарные службы должны обеспечить надежную защиту нижегородских сел и поселков от лесных пожаров, и без современной техники эту задачу не решить. Именно поэтому, кроме работы по нацпроекту "Экология", мы решили выделить дополнительные средства на обновление технического парка лесничеств и пожарно-химических станций в районах", - рассказал губернатор.

Глеб Никитин добавил, что в 2019 году количество пожарно-химических станций в регионе вырастет: еще одно учреждение откроют в Тонкинском районе, что позволит "оперативнее реагировать на возгорания в окрестных лесах и обеспечить более надежную защиту местных населенных пунктов".

Глава региона сообщил также, что в 2019 году в Нижегородской области планируется высадить около 5 тысяч га нового леса, в том числе, на месте бывших горельников.

В июле 2019 года нижегородским лесохозяйственным учреждениям уже вручали почти 100 единиц новой техники и оборудования в рамках нацпроекта "Экология".

Ранее сообщалось, что в 2019 году Нижегородская область включилась в национальный проект "Экология".

Президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".