Общественные контролеры проинспектировали дорогу после ремонта в Павловском районе Общество

Общественные контролеры 10 сентября проинспектировали дорогу Павлово - Гомзово, где завершился ремонт в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Общественники измерили ширину проезжей части, наклон и колейность асфальтового полотна. Все эти параметры соответствуют ГОСТу. Специалисты "Главного управления автомобильных дорог" вырезали на дороге керн. Замеры показали, что толщина асфальтового покрытия соответствует нормативам. Теперь керн исследуют в лаборатории. Только после всех необходимых проверок будут подписаны акты приемки дороги.

Общая протяженность дороги – 15 км, в этом году отремонтировано три наиболее аварийных участка общей протяженностью 5,3 км. В следующем году ремонтные работы на этой дороге будут продолжены.

"Практически ни на одном объекте на этапе приемки сейчас не осталось критичных замечаний. Но пока не будут устранены даже самые мелкие недочеты – мы объект не примем. В этом году с началом реализации национального проекта усилился контроль качества – кроме нас, в приемке обязательно участвуют общественные контролеры, специалисты Росавтодора, ГИБДД, местных администраций. Критерии жесткие. Все должно соответствовать ГОСТу", - сказал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

В настоящее время в Нижегородской области идет активная приемка работ, выполненных по национальному проекту. На сегодняшний день работы приняты на 86 участках общей протяженностью 397 км.

Напомним, благодаря экономии по результатам конкурсных процедур в 2019 году объем ремонтной кампании по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Нижегородской области увеличен до 763 км.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина уже идет работа по подготовке ремонтной кампании 2020 года, перечень объектов которой был сформирован с учетом поступивших предложений от администраций районов.

Оценить качество исполнения нацпроекта "БКАД", оставить свои отзывы и предложения, задать вопросы можно в социальной сети "ВКонтакте" в группе проекта "Дороги Нижегородской области".