"Уже через год перспективные проекты НОЦ могут стать международными брендами", - Олег Лавричев Бизнес

Олег Лавричев Фото: Пресс-служба АПЗ

"Уже через год отдельные перспективные проекты Научно-образовательного центра могут стать международными брендами", - сказал генеральный директор АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" Олег Лавричев, комментируя организацию работы данного центра в регионе.

"Научно-образовательный центр - площадка, которая позволит объединить усилия науки, образования и производства. Это координирующий орган, связующая нить, которая даст хороший результат как для отдельных предприятий, занимающихся перспективными разработками, так и в целом для региональной экономики и наполнения регионального бюджета", - пояснил специалист.

"Потенциал тех разработок, которые уже сейчас идут в стенах научных учреждений, достаточно весом и может быть востребован на действующих производствах и при грамотном маркетинге коммерциализирован", - добавил он.

"Задача НОЦ амбициозная - чтобы уже через год отдельные перспективные проекты успешно вышли не только на российский рынок, но и стали брендами на международных рынках. Поэтому лидерскую функцию в стартапе НОЦ взял на себя губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин", - отметил Олег Лавричев.

"Проекты АПЗ связаны с разработками для авиационной сферы. Это электромеханические приводы, к которым проявляют серьезный интерес компании "Сухой", "Иркут". В области гражданской продукции это разработки по расходометрии, а также законсервированная до времени тема, связанная с системой учета нефтегазовой смеси при добыче нефти из скважин. Надеемся, что в рамках НОЦ мы сможем завершить ОКР и предъявить доработанный образец, удовлетворяющий требованиям фискальных органов для учета нефти и попутного газа, а также обеспечивающий защиту окружающей среды в нефтедобывающих регионах. Это будет стимулировать нефтедобытчиков отказаться от сжигания попутного газа и получать дополнительный доход от его продажи", - подчеркнул генеральный директор АПЗ.

"Активность и энтузиазм участников позволят дать НОЦ ожидаемый результат, а может быть даже сверх ожидаемого", - подытожил Олег Лавричев.