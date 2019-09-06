Новости из финансовой сферы

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История криптовалюты

За последнее время значительно возросла популярность криптовалюты. Особенным успехом начал пользоваться Биткоин. История этой криптовалюты за последнее время обросла множеством легенд о ее создателе. Чтобы пролить свет на основателя и рассеять некоторые мифы, стоит немного углубиться в историю создания криптовалюты.

Идея использовать интернет-деньги возникла еще во времена появления первой цифровой техники. Первые упоминания о криптовалюте были сказаны Дэвидом Чаумом в 1982 году. Именно в этот период информатик интересовался внедрением платежей через цифровое пространство.

В своих научных работах Дэвид предлагал создание автоматизированной системы платежей с полной анонимностью. Хоть воплощение этой идеи и закончилось провалом, но эта попытка проложила дорогу создателю bitcoin.

Спустя 8 лет после первой попытки внедрения криптовалюты, была выпущена статья, где Вэй Дай предложил создание новой электронной валюты - b-money. В тоже время Ник Сабо решил задачу с электронными платежами и их полной анонимностью. К сожалению, оба проекта оказались провальными, что привело к 10 годам полного затишья в этой сфере.

Создатель Биткоина

Спустя 20 лет после первого упоминания, в 2008 году впервые был создан сайт bitcoin.org. А спустя еще один год была выпущена специальная программа для работы с электронной валютой. Ее принцип работы был построен на ранних идеях: полная анонимность, “слепые подписи” для подтверждения. Создатель криптовалюты подписался Сатоши Накамото.

Расследования о том, кто подписался под этим именем, проводят до сих пор. Один из подозреваемых - Крейг Райт. Кроме того, по некоторым версиям его деловым партнером был Дэйв Клейман. Кстати, американский суд признал в Крейге владельца, поэтому отсудил у него 410 000 Биткоинов для семьи покойного Клеймана.

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