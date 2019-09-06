Редко встретишь старых людей, которые были бы довольны своей жизнью. Большинство из них либо доживают последние дни одни, либо их настигает деменция и они становятся обузой для своих родных. В любом случае даже наличие близких рядом, не всегда гарантирует приятную старость. Дом престарелых в Москве - это иногда хороший вариант для пожилых людей, где у них будет хороший уход и много общения.
Достоинства и недостатки домов престарелых
Конечно, дома и стены лечат, но когда пожилые люди остаются одни в квартире или доме, то даже некому подать воды или вызвать “скорую”. Некоторые семьи пытаются самостоятельно ухаживать за стариком, другие же предпочитают сиделок или дома престарелых.
В первом варианте самостоятельных уход за больным — это тяжелый и непосильный труд, который часто сказывается в будущем на здоровье. Чтобы сохранить свое здоровье в порядке, лучше уход за пожилым человеком доверить опытным специалистам.
Если сравнивать частные и государственные дома престарелых, то можно найти разительные отличия. В первом варианте больному будут обеспечены все условия для качественного проживания, чего не всегда можно сказать о государственных структурах.
К достоинствам частных домов престарелых можно отнести следующие характеристики:
Среди недостатков стоит выделить основной, а именно - стоимость проживания. В частных домах престарелых она достаточно большая, но при этом, пациент гарантировано получит качественный уход.
Пансионат для пожилых людей “Долголетие” — это отличное место, где пожилым людям предоставят качественную помощь и уход.
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