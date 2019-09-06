Футбольная экипировка: что входит в основной набор?

Если в детстве девочки предпочитали игры в куклы, то мальчишки выбирали спортивные развлечения, а именно футбол. Время идет, но любовь парней к этому спортивную занятию практически никуда не уходит. Чтобы наслаждаться игрой полностью, можно купить футбольную форму любимого клуба или команды.

Как правильно выбрать футбольную экипировку?

Стандартный набор футболиста за последние года практически не изменился. В современный вариант экипировки входит:

Футболка.

Шорты.

Гетры.

Щитки.

Бутсы.

Выбор конечно же начинают с главной части футбольной экипировки - футболки. Согласно профессиональным требованиям, на этой вещи должна быть нанесена фамилия игрока. В зависимости от времени года, футболка может быть с длинным или коротким рукавом.



Перед покупкой футболки ее обязательно нужно примерить. Очень важно, чтобы эта часть футбольной экипировки не сковывала движения и обеспечивала комфортные условия. Для тренировок в теплое время года, лучше всего выбирать футболки из полиэфирных волокон. Такой материал быстро сохнет, а частые стирки никак не сказываются на его внешнем виде. Во время зимних игр, тренеры советуют под основную футболку надевать белье из натуральной шерсти.

После этого к футболке подбирают шорты. Они могут быть похожи по цветовому оттенку или быть значительно темнее от футболки. Вместе с ними можно использовать кальсоны похожего цвета.

Следующая деталь экипировки - щитки. Этот элемент позволяет избежать серьезных травм ноги, смягчая любой удар. Профессиональные футболисты никогда не выходят на поле без щитков. Существует две разновидности степени защиты: усиленная и облегченная. В первом случае нога более надежно защищена, но при этом вызывая меньше комфорта в голеностопе, чем в облеченной защите.

Еще один обязательный элемент экипировки - бутсы. Эта разновидность обуви имеет дополнительные шипы на подошве, улучшающие качество игры. Выбирая бутсы, особое внимание стоит уделить материалу. Лучший выбор - натуральная кожа, но такие модели лучше брать "впритык" к гетрам, потому что со временем материал разнашивается.

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