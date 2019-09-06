Нижегородцы приняли участие в открытии выставки в Госдуме Культура и отдых

Комитет Государственной думы по образованию и науке, отделение Российского исторического общества в Нижнем Новгороде и фонд "Истфак" выступили организаторами выставки работ участников и победителей молодежного историко-культурного фестиваля "Истории достоинства. От Владимира до Владимира", которая открылась 10 сентября в Госдуме. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Экспозиция представляет более сорока работ и репродукций картин участников фестиваля. Авторы работ - юные художники в возрасте от 8 до 15 лет из разных регионов России.

Как поясняет пресс-служба, все полотна посвящены наиболее знаковым личностям и событиям из истории нашей страны, начиная с Крещения Руси князем Владимиром и до России Владимира Путина - времени важнейших преобразований в стране и обществе.

Выставка вызвала большой интерес собравшихся.

Член Совета Федерации Ольга Тимофеева подчеркнула, что большое число работ посвящено любви и милосердию. "Любовь и милосердие - отличительные черты нашего народа, то, что объединяло нас, помогало выстоять в любых бедах, сделало нас великим народом. Это и показано в ваших работах. Спасибо вам", - сказала сенатор, обращаясь к участникам экспозиции.

Директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский выразил благодарность организаторам выставки, отметив общественную значимость ее проведения.

"Одним из организаторов выступило отделение российского исторического общества в Нижнем Новгороде, которое с момента создания возглавляет Вячеслав Никонов, и очень символично, что здесь представлено много рисунков юных нижегородцев. Я думаю, что эта живопись - зоркий и внимательный взгляд в историю. Рисунки позволяют понять, какими глазами дети смотрят на прошлое и настоящее нашей страны", - заявил Могилевский.

По мнению председателя комитета по образованию и науке, депутата Госдумы от Нижегородской области Вячеслава Никонова, "историческое знание, наравне с культурой и языком, - фундаментальная основа национальной идентичности и важная часть национальной безопасности".

"Наша работа по сохранению исторической памяти, традиций, популяризации культурно-исторических достижений, патриотическому воспитанию молодежи - это, в конечном итоге, работа по сбережению России", - заключил Никонов.

На церемонии открытия экспозиции авторам работ и педагогам из Нижнего Новгорода были вручены благодарственные письма и памятные подарки от комитета по образованию и науке.

Выставка будет проходить с 10 по 13 сентября 2019 года.