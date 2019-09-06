Ассоциация законодателей ПФО пройдет в Нижнем Новгороде 12 сентября Политика

Ассоциация законодателей ПФО пройдет в Нижнем Новгороде 12 сентября. Как сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания, председатель парламента Евгений Лебедев выступит с докладом о состоянии и перспективах развития перевозок внутренним водным транспортом. По его словам, возможности судоходства на внутренних водных путях страны сегодня используются не в полной мере. Судоходные пути сообщения проходят по 60-ти регионам Российской Федерации.

"Развитие внутреннего водного транспорта способно снизить издержки предприятий по транспортировке грузов, дать импульс развитию множества отраслей экономики и в перспективе иметь серьезный социально-экономический эффект для страны в виде дополнительных поступлений налогов, повышения зарплат и увеличения рабочих мест", - считает Евгений Лебедев.

Начало заседания в 12:30, в музее усадьбы Рукавишникова (ул. Верхневолжская набережная, 7).

Перед началом пленарного заседания участники ассоциации поедут на судне "Валдай 45Р". Напомним, что в августе в Нижегородской области был дан старт навигации судов на подводных крыльях. На "Валдае" законодатели отправятся на завод "Красное Сормово", где ознакомятся с ходом строительства круизного пассажирского судна "Мустай Карим".

В ходе заседания Ассоциации будет подписано соглашение о сотрудничестве между Законодательным собранием Нижегородской области и Государственным собранием Республики Мордовия.