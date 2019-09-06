Назначение и особенности выбора операционного микроскопа

В настоящее время сложно себе представить проведение диагностических мероприятий по проверке состояния глаз без использования профильного диагностического оборудования. Сюда как раз и относятся операционные микроскопы.

Чтобы устройства обеспечивали эффективную диагностику, следует обращать внимание только на качественные модели. Поэтому они должны отвечать всем предъявляемым к ним требованиям.

Каждый микроскоп состоит из следующих элементов:

осветительной системы;

воспроизводящей части с объективом и демонстрационной системой;

визуализирующей части с насадками, показывающей изображение объекта.

Особенности выбора

Офтальмологический микроскоп должен иметь встроенную систему освещения, обеспечивать контрастное стереоскопическое изображение. Перед покупкой нужно произвести оценку глубины резкости и реалистичность цветопередачи аппарата. Также стоит определиться со способом увеличения изображений.

При подборе модели отдельного внимания заслуживают основные оптические характеристики устройства, его функциональные возможности и простоту использования. Наличие требуемых фильтров станет гарантией эффективной работы офтальмолога.

Достаточно удобными являются модификации с ножными педалями. Их наличие позволяет освободить руки специалиста для проведения прочих манипуляций. Самыми функциональными являются микроскопы, дополненные апохроматическими объективами.

Чтобы добиться максимальной четкости изображения, используются антипылевые покрытия, которые наносятся на линзы. Качество изображения обеспечивают специальные адаптеры. С их помощью производится подключение микроскопа к цифровой видеокамере. В итоге специалисты могут эффективно использовать полученную информацию, чтобы в дальнейшем проанализировать показатели здоровья пациента.

Офтальмологические микроскопы обычно применяются для диагностики состояния глаз и проведения всевозможных манипуляций. Дополнительно могут использоваться для извлечения инородных тел.

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