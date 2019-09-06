Назначение автоматизированных сборочных линий

На машиностроительных многих других предприятиях из основного объема сборочных операций механизировано не больше четверти, а остальные осуществляются вручную. Автоматическая сборка обычно применяется лишь в некоторых случаях. Поэтому возникает потребность в сокращении трудоёмкости сборочных операций путем внедрения автоматизации. Чтобы добиться получения приемлемых технико-экономических показателей, внедряются транспортные сборочные системы, являющиеся частью комплексной автоматизации.
Что такое автоматизированные сборочные линии?
Оборудование состоит из легкоразборных модулей, а именно: промышленных столов и транспортеров. Модульная линия часто оснащается программируемыми контроллерами для пошаговой автоматизации сборочных и монтажных операций.
В состав каждого блока входит стол, системы направляющих, конвейеры и тележки, а также подложки для узлов, компенсационные устройства для координации интенсивности сборочных операций. На каждом рабочем месте имеются отсеки для деталей и специальные держатели для инструментария.
Путём их объединения обеспечивается компоновка линии нужной конфигурации и длины. Применяя на производстве такое оборудование, в скором времени можно убедиться в его эффективности и получить массу плюсов.
Использование модульных линий сборки предоставляет следующие преимущества:
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