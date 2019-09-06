Деревянные казармы вместо палаток хотят установить в нижегородском лагере "Хочу стать десантником" Общество

Фото: с сайта лагеря Хочу стать десантником

Администрация Нижнего Новгорода планирует заменить палатки деревянными казармами в военно-патриотическом лагере "Хочу стать десантником". Об этом сообщила директор департамента социальной политики Галина Гуренко на заседании профильной комиссии нижегородской Думы 11 сентября 2019 года.

Она обратилась к депутатам с просьбой предусмотреть при формировании городского бюджета на 2020 год расходы в размере 41 млн рублей на устранение нарушений требований Роспотребнадзора и Пожнадзора.

В частности, на замену четырёх палаток лагеря "Хочу стать десантником" на каркасно-щитовые казармы необходимо 6 млн рублей. Это жесткое требование было вызвано недавней трагедией в Хабаровском крае. В июле там загорелся палаточный лагерь, трое детей пострадали, один погиб.

Еще 30 млн рублей нужно на устранение требований Роспотребнадзора, касающихся достройки столовой и капремонта спортивно-игровых площадок в ДОЛ "Олимпийские надежды" и 5 млн рублей - капремонта кровли в столовой и пола в клубе ДОЛ "Зеленые дубки".

Депутаты комиссии приняли решение обратиться в комиссию по бюджету и к главе города с целью внесения расходов в план.