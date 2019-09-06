Сергей Горин может стать зампредседателя постоянной комиссии нижегородской Думы по соцполитике

Сергей Горин
Фото:
Сергей Горин может стать заместителем председателя постоянной комиссии нижегородской Думы по соцполитике. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии 11 сентября 2019 года.
Его кандидатуру предложил председатель комиссии Василий Пушкин. Депутаты поддержали ее единогласно.
Сейчас Сергей Горин является депутатом Гордумы и входит в состав постоянных комиссий по социальной политике и по бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+