Сергей Горин может стать зампредседателя постоянной комиссии нижегородской Думы по соцполитике Политика

Сергей Горин Фото: НИА Нижний Новгород

Сергей Горин может стать заместителем председателя постоянной комиссии нижегородской Думы по соцполитике. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии 11 сентября 2019 года.

Его кандидатуру предложил председатель комиссии Василий Пушкин. Депутаты поддержали ее единогласно.

Сейчас Сергей Горин является депутатом Гордумы и входит в состав постоянных комиссий по социальной политике и по бюджетной, финансовой и налоговой политике.