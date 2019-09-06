Новейший круизный лайнер спустили на воду в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: ПАО "Завод "Красное Сормово"

Новейший круизный лайнер спустили на воду в Нижнем Новгороде 11 сентября 2019 года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров приняли участие в торжественной церемонии спуска судна PV300 "Мустай Карим" на заводе "Красное Сормово".

Премьера" на "Красном Сормове"

В свой первый рейс корабль выйдет в следующем году, первые круизы запланированы на май 2020 года.

"Мы не просто спускаем на воду пассажирский круизный лайнер. Он станет первым судном подобного класса за последние 60 лет, построенным на отечественной верфи и переданным заказчику. Я горжусь тем, что происходит эта судостроительная "премьера" на нашем "Красном Сормове". Горжусь, но не удивляюсь, потому что завод на протяжении всей своей истории удерживал и продолжает удерживать передовые позиции", - сказал Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, ряд технологий при строительстве лайнера были освоены впервые.

"Этот корабль построен по заказу Республики Башкортостан, и я рад, что с нами здесь сегодня Радий Хабиров, только что получивший серьёзную поддержку жителей республики. "Мустай Карим" — отличный пример межрегионального сотрудничества и значимый результат совместного труда", — отметил Игорь Комаров.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма, и выразил уверенность, что такой современный корабль будет способствовать и росту количества туристов, отправляющихся в речные путешествия по регионам ПФО.

Технические характеристики проекта PV300

Стальное самоходное судно с двумя поворотными винто-рулевыми колонками, с вертикальным форштевнем и транцевой кормовой оконечностью, с избыточным надводным бортом, с надстройкой бака, с четырехъярусной жилой надстройкой по всей длине судна с носовым расположением рулевой рубки, с машинным отделением в кормовой части.

Судно предназначено для речной перевозки пассажиров на дальних круизных линиях Москва – Астрахань, Москва–Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва–Ростов-на-Дону с проходом Волго–Донским судоходным каналом.

Класс судна: X М-ПР 3,0 (лед 30) А.

Район плавания: внутренние водные пути Российской Федерации и морские районы, в соответствии с классом судна.

Дальность плавания: около 6 тысяч км.

Размещение пассажиров: предусмотрено 169 кают "Стандарт"(338 мест) и 2 каюты "Люкс" (4 места), всего 342 места.

СПРАВКА:

Мустай Карим (1919—2005 г.г.) — башкирский советский поэт, писатель и драматург. Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный поэт Башкирской АССР.