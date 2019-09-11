Пьяный житель Пильнинкого района сообщил о "теракте" в скорую помощь Общество

Пьяный житель Пильнинкого района сообщил о "теракте" в скорую помощь. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 12 сентября 2019 года, по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело.

Установлено, что 5 сентября не работающий 31-летний житель Пильнинкого района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по каналу связи "03" сообщил о заложенном взрывном устройстве в пильнинской школе № 2. В результате проведенной проверки информация не подтвердилась.

Также установлено, что подозреваемый ранее судим за совершение аналогичного преступления.

Санкция ч. 2 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.