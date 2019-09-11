Нижегородка пыталась пронести в СИЗО батон с наркотиками Происшествия

37-летняя нижегородка пыталась пронести в следственный изолятор батон с наркотиками. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 12 сентября 2019 года, за это она получила 4 с половиной года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Судом установлено, что в марте этого года женщина купила в Интернете наркотическое средство метадон с целью его дальнейшего сбыта своему сожителю, находящемуся под стражей в изоляторе временного содержания Кстовского района.

После чего она начинила наркотиками батон и передала его для следственно-арестованного сожителя. Однако незаконная передача запрещенных веществ была пресечена сотрудниками полиции, производившими осмотр продуктов питания.

В судебном заседании злоумышленница полностью признала свою вину. Приговор в законную силу не вступил.



Напомним, весной жительница Дзержинска получила один год за попытку пронести наркотики в колонию в расческе. Также житель Лукояновского района пытался пронести осужденному гашиш в тапочках.