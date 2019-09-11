"Торпедо" обыграл московский ЦСКА в первом домашнем матче сезона Спорт

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

"Торпедо" обыграл в овертайме московский ЦСКА в первом домашнем матче сезона. Об этом сообщается на сайте нижегородского хоккейного клуба 11 сентября 2019 года. Счет матча 2:1.

То, что не получилось в первом периоде, хоккеисты "Торпедо" притворили в жизнь после перерыва. С первых минут устроив штурм ворот "армейцев", подопечные Дэвида Немировски заставили Илью Сорокина крутиться белкой в колесе, отражая опасные выпады нижегородцев. Однако и он был бессилен после скоростной атаки, которую после паса Павла Варфоломеева "выстрелом" в "девятку" завершил Дамир Жафяров – 1:1. В целом по итогам периода "бело-синие" превзошли соперника как по количеству опасных моментов, так и по времени в атаке. И победа "Торпедо" в двадцатиминутке выглядела логичной и заслуженной, рассказали в пресс-службе ХК "Торпедо".

Богатый на события овертайм получился невероятно драматичным. За 10 секунд до финальной сирены шайба угодила в перекладину ворот "Торпедо", а уже в ответной атаке Станислав Бочаров заставил радостно взреветь весь Нижний Новгород!

Таким образом, "Торпедо" одержал волевую победу над действующим обладателем Кубка Гагарина.

"Команда вышла на лед с отличным настроем. Ребята хорошо играли, отлично двигались. Я просил их действовать быстро, иначе было бы очень трудно. У ЦСКА хорошая оборона, и только с помощью быстрого принятия решений, быстрых атак и быстрой игры в пас можно было чего-то добиться. Ребята хорошо сыграли по заданию. Не совсем получилось только большинство, в том числе - "5 на 3". Моменты были, надо только забивать. А в остальном - очень довольны ребятами, здорово сыграли и вратари. Готовимся к следующему матчу", - поделился впечатлениями главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски.

"Торпедо" хотело выиграть больше, поэтому им и повезло. Думаю, игра болельщикам понравилась. Открытый хоккей, много моментов, здорово сыграли вратари. Готовимся к следующей игре", - отметил главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.