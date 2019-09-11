Альфа-Банк и X5 Retail Group запустили первый в России блокчейн-сервис управления ликвидностью Бизнес

Альфа-Банк в партнерстве c X5 Retail Group запустил кастомизируемый сервис Distributed Treasury and Cash Management (DTCM). Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что новый сервис позволит корпоративным клиентам банка управлять платежами, кредитно-депозитными продуктами и пулом ликвидности внутри холдинга. DTCM дает возможность корпорациям перейти к сервисной модели взаимодействия с банком (BaaS, Bank-as-a-Service).

"В крупном отраслевом бизнесе практически не бывает повторяющихся историй, все клиенты — особенные, везде требуется кастомизация. При этом клиенты постоянно меняются, оптимизируют процессы внутри себя", - сказал директор Центра поиска и разработки инноваций Альфа-Банка Денис Додон.

"Ключевое отличие DTCM от других предложений на рынке в том, что мы даем клиенту не канал для отправки распоряжений в банк, а способ самостоятельно определить бизнес-логику продукта и фактически "создать банк", удобный самому клиенту", - добавил он.

В отличие от традиционной модели банковского обслуживания, когда клиент может лишь передавать банку распоряжения, модель BaaS подразумевает вынесение бизнес-логики банковских продуктов и услуг за контур банка с возможностью гибкой кастомизации решения под нужды клиента. DTCM представляет собой приложение, основанное на блокчейн-платформе Waves Enterprise компании Waves, и объединяет в себе ряд прорывных технологий - открытый банкинг, открытые API, технологию распределенного реестра, смарт-контракты.

"Полученный совместно с Альфа-Банком и Waves Enterprise опыт определяет для нас новую веху работы с банками, когда мы можем получить единое казначейское приложение, улучшить управление данными, снизить издержки и операционные риски. Мы планируем развивать применение технологии распределенных реестров в группе компаний для оптимизации процессов, а также распространить ее на другие взаимодействия с партнерами, в частности на платежную функцию, инкассацию, оптимизации взаимодействия со страховыми компаниями", - комментирует главный финансовый директор X5 Retail Group Светлана Демяшкевич.

В рамках нового сервиса клиент получает доступ к виртуальному рабочему месту казначея с возможностью гибко управлять настройками по управлению пулом компаний, лимитами и позициями. Взаимодействие с банком осуществляется с применением усиленной квалифицированной электронной подписи и смарт-контрактов. В случае Distributed Treasury and Cash Management Альфа-Банк фактически предоставляет инфраструктурные услуги, аналогично тому, как сейчас строится бизнес глобальных облачных провайдеров.

"Реализованный с Альфа-Банком и X5 Retail Group кейс показывает, что банковский рынок и крупный бизнес готовы к внедрению инновационных блокчейн-решений, причем эта готовность определяется не просто современными трендами, а желанием получить реальный бизнес-эффект за счет оптимизации трудозатрат сотрудников и снижения транзакционных издержек. Полученные от применения блокчейн-технологий преимущества позволяют компаниям быть более конкурентоспособными и оставаться лидерами в своих сегментах", - пояснил директор по развитию Waves Enterprise Игорь Кузьмичев.