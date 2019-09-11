НБД-Банк и Агентство правовых вопросов и дел предлагают предпринимателям новый тарифный план Бизнес

НБД-Банк и Агентство правовых вопросов и дел (АПВД) предлагают предпринимателям новый тарифный план. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В рамках этого совместного проекта клиенты НБД-Банка могут получить помощь специалистов по юридическим и правовым вопросам. АПВД предлагает предпринимателям программы для малого и среднего бизнеса, а также продукты для поддержки бизнеса.

Проект АПВД актуален как для физических, так и юридических лиц. Предпринимателям предлагают комплексный подход и выбор пакета услуг в зависимости от потребностей: "Мой адвокат", "Мои льготы", "Вернем налог", "Автопомощник". Также предпринимателям, участвующим в аукционных тендерах и государственных закупках, доступен новый тарифный план "Тендер". Специалисты АПВД предлагают юридическое сопровождение конкурсных процедур, экспертизу тендерной документации на предмет ее соответствия требованиям действующего законодательства в сфере размещения государственного заказа, а также помощь в оформлении заявок, необходимых для участия в тендерах.

"Клиенты НБД-Банка, подобрав пакетное предложение под свои нужды, могут решить возникающие у них вопросы правового и налогового спектра в одном месте и получить грамотную помощь специалистов. Одним из важных аспектов является доступность услуг: консультацию оказывают круглосуточно по телефону, на сайте компании, а также в офисе АПВД", – сказал начальник управления по развитию филиальной сети ПАО "НБД-Банк" Андрей Ардабьевский.

Компания АПВД осуществляет свою деятельность в области права с 2007 года и предоставляет клиентам комплекс дистанционных правовых услуг по различным вопросам повседневной жизни. Ответственность перед клиентами является приоритетным условием и этическим принципом деятельности компании.

Публичное акционерное общество "НБД-Банк" – межрегиональный банк, специализирующийся на развитии малого и среднего бизнеса. Основан в 1992 году. На сегодняшний день сеть НБД-Банка включает 25 офисов в шести российских регионах: Нижегородской, Кировской, Пензенской и Ивановской областях, а также в Чувашской Республике и Республике Марий Эл.