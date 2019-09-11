Мещерское озеро планируют очистить от мусора к ноябрю Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Водолазы приступили к очистке Мещерского озера от мусора и по условиям контракта сделают это в течение дух месяцев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Наша главная цель сделать это место чистым и более комфортным для отдыха жителей. Также проведение данных работ способствует достижению показателей национального проекта "Экология", - приводит пресс-служба слова министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова.

Он добавил, что очистка Мещерского озера от механического мусора проходит в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды Нижегородской области".

За четыре дня водолазы уже вынесли из воды 30 куб. метров отходов - это три КАМАЗа.

"Мусора достаточно много. В основном это бутылки и резиновые покрышки. Их достали уже порядка трех десятков. Также водолазы вытаскивают со дна тележки, вывески, бидоны, холодильник даже нашли", - сказал директор подрядной организации "Аркадия НН" Альберт Тильнов.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

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Длина Мещерского озера составляет 1 220 метров, максимальная ширина - 170 метров, средняя ширина - 140 метров, длина береговой линии – 3 710 метров.