Бутурлинский психоневрологический интернат отдадут в концессию

Бутурлинский психоневрологический интернат
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Бутурлинский психоневрологический интернат, который находится на улице Залесная, 26 в поселке Красная Глинка, планируется отремонтировать по концессии. Об этом стало известно в ходе заседания совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 12 сентября 2019 года.
Предложение поступило от ООО "Бизнес-град". Компания планирует реконструировать и впоследствии использовать объект в течение 25 лет. На этот срок будет заключён договор концессии. Плата в бюджет региона составит десять тысяч рублей.
В частности заявитель планирует реконструировать корпуса (увеличить количество койкомест на сто штук) и котельную, а также построить газопровод.
Члены совета приняли решение признать передачу интерната целесообразной, но на иных условиях, которые контролирующие инстанции определят в течение трёх месяцев.
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