Бутурлинский психоневрологический интернат отдадут в концессию Бизнес

Бутурлинский психоневрологический интернат Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Бутурлинский психоневрологический интернат, который находится на улице Залесная, 26 в поселке Красная Глинка, планируется отремонтировать по концессии. Об этом стало известно в ходе заседания совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 12 сентября 2019 года.

Предложение поступило от ООО "Бизнес-град". Компания планирует реконструировать и впоследствии использовать объект в течение 25 лет. На этот срок будет заключён договор концессии. Плата в бюджет региона составит десять тысяч рублей.

В частности заявитель планирует реконструировать корпуса (увеличить количество койкомест на сто штук) и котельную, а также построить газопровод.

Члены совета приняли решение признать передачу интерната целесообразной, но на иных условиях, которые контролирующие инстанции определят в течение трёх месяцев.