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Бизнес

Бутурлинский психоневрологический интернат отдадут в концессию

12 сентября 2019 14:30  [80] Бизнес
Бутурлинский психоневрологический интернат

Бутурлинский психоневрологический интернат

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Бутурлинский психоневрологический интернат, который находится на улице Залесная, 26 в поселке Красная Глинка, планируется отремонтировать по концессии. Об этом стало известно в ходе заседания совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 12 сентября 2019 года.

Предложение поступило от ООО "Бизнес-град". Компания планирует реконструировать и впоследствии использовать объект в течение 25 лет. На этот срок будет заключён договор концессии. Плата в бюджет региона составит десять тысяч рублей.

В частности заявитель планирует реконструировать корпуса (увеличить количество койкомест на сто штук) и котельную, а также построить газопровод.

Члены совета приняли решение признать передачу интерната целесообразной, но на иных условиях, которые контролирующие инстанции определят в течение трёх месяцев.

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