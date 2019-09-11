Последние новости рубрики Общество
12 сентября 2019 14:52  [67] Систему ГЛОНАСС станут совершенствовать в нижегородском научном центре
12 сентября 2019 14:36  [117] Новый детский сад на 280 мест построят в Арзамасе Нижегородской области
12 сентября 2019 14:28  [65] "ЕЭС-Гарант" установил новый тепловой узел для детского санатория в Кстовском районе
12 сентября 2019 13:43  [488] Мультимодальные перевозки "метро-электричка" могут создать в сторону Сормова
12 сентября 2019 13:32  [110] "Теплоэнерго" завершает подготовку внутридомовых систем к отопительному сезону
12 сентября 2019 13:16  [95] Мещерское озеро планируют очистить от мусора к ноябрю
12 сентября 2019 12:48  [150] Общественные обсуждения по воздействию нижегородской станции аэрации на окружающую среду пройдут в октябре
12 сентября 2019 12:33  [134] Площадь Горького в Нижнем Новгороде может стать городским садом с фонтаном
12 сентября 2019 11:48  [171] Капремонт в Нижнем Новгороде выполнен к сентябрю только на треть
12 сентября 2019 11:43  [114] Нежилые здания в Ленинском районе Нижнего Новгорода передадут под архив
Общество

Систему ГЛОНАСС станут совершенствовать в нижегородском научном центре

12 сентября 2019 14:52  [67] Общество

Фото: С сайта https://gov-news.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Систему ГЛОНАСС станут совершенствовать в научном центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании нижегородского совета по земельным и имущественным отношениям, который предоставил земельный участок для строительства такого центра.

Центр построит ЗАО "Время-Ч" на ул. Ошарской рядом с домом 67Б. Этот участок площадью 811,2 кв.м. предоставлен компании в аренду до 10 лет.

Как пояснил представитель компании, в центре будет вестись научная деятельность по усовершенствованию системы ГЛОНАСС.

Предполагаемый объем инвестиций в строительство центра составляет 25 млн рублей.

Земельный совет посчитал возможным передать участок в аренду до 10 лет без проведения торгов. Однако заявителю необходимо согласовать проект с инициатором проекта планировки территории.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph