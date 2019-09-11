Литейный цех серого чугуна IV степени опасности хотят построить в Нижнем Новгороде Бизнес

Литейный цех серого чугуна IV степени опасности хотят построить в Нижнем Новгороде Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Литейный цех серого чугуна IV степени опасности хотят построить в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 12 сентября 2019 года.

Предполагаемая производительность завода составляет 5,4 тысячи тонн годного литья в год по газифицируемым (выжигаемым) моделям.

Здание расположится на участке площадью 14,5 тысяч кв.м. в Шуваловском проезде в 430 метрах западнее дома №5.

Заявителем на выделение участка выступило ООО "Авангард Профи". Объем инвестиций в создание производства составляет 121,2 млн рублей.

Земельный совет посчитал возможным передать участок в аренду на 10 лет без торгов, если компания разработает документацию по планировке территории. Осложняет вопрос то, что рядом с этим участком по проекту будет проходить ВСМ-2.