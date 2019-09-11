Депутаты Думы Дзержинска будут отчитываться о своей работе по новому порядку Политика

Депутаты Думы Дзержинска будут отчитываться о своей работе по новому порядку. Как сообщили в пресс-службе городской Думы 12 сентября 2019 года, утвержден документ представления ежегодных отчетов.

Во вновь принятом документе систематизированы все нормы, регулирующие порядок представления отчетов народными избранниками. Периодичность предоставления отчетов осталась прежней – раз в год.

Сроки отчетов: Конкретизированы сроки предоставления отчетов в аппарат городской Думы - до 20 мая года, следующего за отчетным. На официальном сайте городской Думы отчеты депутатов должны быть опубликованы не позднее 10 рабочих дней после их получения в электронном виде.

Общение с населением: депутатам рекомендовано отчитываться не только о расходовании средств резерва поддержки территорий на избирательном округе и ходе выполнения предвыборной программы (при ее наличии), но и информировать об обращениях граждан и юридических лиц к ним, наиболее часто встречающихся вопросах и проблемах, содержащихся в обращениях, и результатах их рассмотрения.

Активность в Думе: в отчет рекомендовано включать информацию об участии депутата в заседаниях городской Думы, комитетов и комиссий, рабочих групп, членом которых он является, а также о внесенных народным избранником (индивидуально или совместно с другими депутатами) проектах правовых актов в порядке правотворческой инициативы, депутатских обращениях, направленных в органы государственной власти и местного самоуправления.

Также в своих отчетах депутаты могут сообщить о выступлениях и публикациях в средствах массовой информации и в сети Интернет.