Последние новости рубрики Политика
12 сентября 2019 16:28  [66] Участники нижегородского "Эксперт-клуба" ФоРГО обсудили итоги единого дня голосования
12 сентября 2019 15:57  [110] Депутаты Думы Дзержинска будут отчитываться о своей работе по новому порядку
12 сентября 2019 15:40  [93] ФоРГО повел первое заседание "Эксперт-клуба" в Нижнем Новгороде
12 сентября 2019 15:32  [92] Признаны полномочия двух депутатов Думы Дзержинска
12 сентября 2019 15:05  [107] Более 1 700 судов до 2035 года: меры по увеличению пассажирских перевозок озвучили законодатели ПФО
11 сентября 2019 15:33  [447] И.о. директора департамента дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Александр Герасименко назначен директором ведомства
11 сентября 2019 14:34  [311] Сергей Горин избран зампредседателя комиссии по социальной политике Гордумы
11 сентября 2019 14:05  [365] И.о. директора департамента экономразвития администрации Нижнего Новгорода Марина Антипова назначена главой ведомства
11 сентября 2019 13:11  [227] Ассоциация законодателей ПФО пройдет в Нижнем Новгороде 12 сентября
09 сентября 2019 17:54  [489] "Кстовчане всегда демонстрировали высокий уровень гражданской ответственности к проблемам своего города", - Антон Гребень
Политика

Депутаты Думы Дзержинска будут отчитываться о своей работе по новому порядку

12 сентября 2019 15:57  [110] Политика

Депутаты Думы Дзержинска будут отчитываться о своей работе по новому порядку. Как сообщили в пресс-службе городской Думы 12 сентября 2019 года, утвержден документ представления ежегодных отчетов.

Во вновь принятом документе систематизированы все нормы, регулирующие порядок представления отчетов народными избранниками. Периодичность предоставления отчетов осталась прежней – раз в год.

Сроки отчетов: Конкретизированы сроки предоставления отчетов в аппарат городской Думы - до 20 мая года, следующего за отчетным. На официальном сайте городской Думы отчеты депутатов должны быть опубликованы не позднее 10 рабочих дней после их получения в электронном виде.

Общение с населением: депутатам рекомендовано отчитываться не только о расходовании средств резерва поддержки территорий на избирательном округе и ходе выполнения предвыборной программы (при ее наличии), но и информировать об обращениях граждан и юридических лиц к ним, наиболее часто встречающихся вопросах и проблемах, содержащихся в обращениях, и результатах их рассмотрения.

Активность в Думе: в отчет рекомендовано включать информацию об участии депутата в заседаниях городской Думы, комитетов и комиссий, рабочих групп, членом которых он является, а также о внесенных народным избранником (индивидуально или совместно с другими депутатами) проектах правовых актов в порядке правотворческой инициативы, депутатских обращениях, направленных в органы государственной власти и местного самоуправления.

Также в своих отчетах депутаты могут сообщить о выступлениях и публикациях в средствах массовой информации и в сети Интернет.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph