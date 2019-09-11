Последние новости рубрики Политика
12 сентября 2019 16:28  [66] Участники нижегородского "Эксперт-клуба" ФоРГО обсудили итоги единого дня голосования
12 сентября 2019 15:57  [109] Депутаты Думы Дзержинска будут отчитываться о своей работе по новому порядку
12 сентября 2019 15:40  [93] ФоРГО повел первое заседание "Эксперт-клуба" в Нижнем Новгороде
12 сентября 2019 15:32  [92] Признаны полномочия двух депутатов Думы Дзержинска
12 сентября 2019 15:05  [107] Более 1 700 судов до 2035 года: меры по увеличению пассажирских перевозок озвучили законодатели ПФО
11 сентября 2019 15:33  [447] И.о. директора департамента дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Александр Герасименко назначен директором ведомства
11 сентября 2019 14:34  [311] Сергей Горин избран зампредседателя комиссии по социальной политике Гордумы
11 сентября 2019 14:05  [365] И.о. директора департамента экономразвития администрации Нижнего Новгорода Марина Антипова назначена главой ведомства
11 сентября 2019 13:11  [227] Ассоциация законодателей ПФО пройдет в Нижнем Новгороде 12 сентября
09 сентября 2019 17:54  [489] "Кстовчане всегда демонстрировали высокий уровень гражданской ответственности к проблемам своего города", - Антон Гребень
Политика

Участники нижегородского "Эксперт-клуба" ФоРГО обсудили итоги единого дня голосования

12 сентября 2019 16:28  [66] Политика

Фото: с сайта civilfund.ru

Итоги единого дня голосования, а также тенденции и перспективы выборов в России обсудили эксперты и политики на круглом столе "Эксперт-клуба" Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

Открывая дискуссию, руководитель нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов сказал, что прошедшие выборы не подтвердили тенденции, наметившиеся в прошлом году. В 16 регионах, где выбирали глав субъектов, победили провластные кандидаты.

Партия "Единая Россия" избежала каскадного обрушения, которое ей предрекали. Представив эти факты, модератор предложил обсудить три вопроса: "Определила ли прошедшая кампания основные тенденции будущих выборов? Можно ли говорить о единой повестке для столицы и для регионов, в т. ч. о единой природе протеста? Что является содержанием электорального запроса?"

Вступив в дискуссию, социолог Александр Прудник, высказал мнение о том, что партийная система в России не сформировалась, поэтому публичная политика переходит из партийного формата в формат гражданских действий, а электоральный запрос носит не политический, а психологический характер.

Политики в основном сосредоточили свое внимание на технологических аспектах и несовершенстве избирательного законодательства. Лидер НРО КПРФ Владислав Егоров заявил, что необходимо убирать "досрочку", "муниципальный фильтр", запретить "двойников" и ввести "порог явки". С ним согласился координатор НРО ЛДПР Алексей Круглов, заметивший, что "волеизъявление народа никого не интересует".

Зампред совета НРО "Справедливая Россия" Евгений Сабашников подчеркнул, что не является сторонником протеста и предпочитает парламентские формы борьбы. Однако "городская Дума стала придатком администрации и это серьезная проблема. Если политика монополизации власти продолжится, то ЕР рухнет", - заявил он.

Зам. секретаря НРО "Единой России" Станислав Прокопович сообщил, что еще задолго до выборов его партия реализовала множество разных проектов, провела огромное количество встреч с избирателями. "Это титанический труд и этим обусловлена победа "Единой России", - заключил он.

Профессор РАН Михаил Рыхтик обратил внимание на то, что сегодня политики слишком увлекаются процедурными вопросами и это вызывает тревогу. "Ошибка власти том, что все внимание сосредоточено на столице. Опыт показывает, что выиграть столицу, не значит выиграть страну", - сказал он.

Подводя итоги дискуссии, Евгений Семенов обратил внимание на то, что содержание электорального запроса не едино. Есть "столичный" и есть "провинциальный" запрос. Протест в Москве обусловлен политическими мотивами, протест в России возможен, но он будет обусловлен социально-экономическими мотивами.

"Аналитики ФоРГО говорят о том, что маятник электорального запроса сегодня качнулся вправо, но в 2014 году этот маятник был в точке "Крымского консенсуса". В каком направлении дальше будет двигаться этот маятник, покажет 2020 год – год подготовки к выборам в Госдуму", - резюмировал Евгений Семенов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph