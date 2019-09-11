Участники нижегородского "Эксперт-клуба" ФоРГО обсудили итоги единого дня голосования Политика

Фото: с сайта civilfund.ru

Итоги единого дня голосования, а также тенденции и перспективы выборов в России обсудили эксперты и политики на круглом столе "Эксперт-клуба" Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

Открывая дискуссию, руководитель нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов сказал, что прошедшие выборы не подтвердили тенденции, наметившиеся в прошлом году. В 16 регионах, где выбирали глав субъектов, победили провластные кандидаты.

Партия "Единая Россия" избежала каскадного обрушения, которое ей предрекали. Представив эти факты, модератор предложил обсудить три вопроса: "Определила ли прошедшая кампания основные тенденции будущих выборов? Можно ли говорить о единой повестке для столицы и для регионов, в т. ч. о единой природе протеста? Что является содержанием электорального запроса?"

Вступив в дискуссию, социолог Александр Прудник, высказал мнение о том, что партийная система в России не сформировалась, поэтому публичная политика переходит из партийного формата в формат гражданских действий, а электоральный запрос носит не политический, а психологический характер.

Политики в основном сосредоточили свое внимание на технологических аспектах и несовершенстве избирательного законодательства. Лидер НРО КПРФ Владислав Егоров заявил, что необходимо убирать "досрочку", "муниципальный фильтр", запретить "двойников" и ввести "порог явки". С ним согласился координатор НРО ЛДПР Алексей Круглов, заметивший, что "волеизъявление народа никого не интересует".

Зампред совета НРО "Справедливая Россия" Евгений Сабашников подчеркнул, что не является сторонником протеста и предпочитает парламентские формы борьбы. Однако "городская Дума стала придатком администрации и это серьезная проблема. Если политика монополизации власти продолжится, то ЕР рухнет", - заявил он.

Зам. секретаря НРО "Единой России" Станислав Прокопович сообщил, что еще задолго до выборов его партия реализовала множество разных проектов, провела огромное количество встреч с избирателями. "Это титанический труд и этим обусловлена победа "Единой России", - заключил он.

Профессор РАН Михаил Рыхтик обратил внимание на то, что сегодня политики слишком увлекаются процедурными вопросами и это вызывает тревогу. "Ошибка власти том, что все внимание сосредоточено на столице. Опыт показывает, что выиграть столицу, не значит выиграть страну", - сказал он.

Подводя итоги дискуссии, Евгений Семенов обратил внимание на то, что содержание электорального запроса не едино. Есть "столичный" и есть "провинциальный" запрос. Протест в Москве обусловлен политическими мотивами, протест в России возможен, но он будет обусловлен социально-экономическими мотивами.

"Аналитики ФоРГО говорят о том, что маятник электорального запроса сегодня качнулся вправо, но в 2014 году этот маятник был в точке "Крымского консенсуса". В каком направлении дальше будет двигаться этот маятник, покажет 2020 год – год подготовки к выборам в Госдуму", - резюмировал Евгений Семенов.