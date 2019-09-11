Депутаты Думы Дзержинска намерены инициировать ужесточение наказания за нарушение в сфере обращения с ТБО Общество

Депутаты Думы Дзержинска намерены инициировать ужесточение наказания за нарушение в сфере обращения с ТБО

Депутаты профильного комитета Думы Дзержинска считают необходимым повторно обратиться в Законодательное собрание Нижегородской области с предложением увеличить меры наказания, в том числе, штрафы за нарушения в сфере обращения с отходами (мусором). Об этом сообщает пресс-служба Думы.

В пресс-службе пояснили, что сегодня, 12 сентября, состоялось очередное заседание комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов. Депутаты Андрей Касьянов, Александр Платонов, Владимир Сипров, Евгений Минервин, Сергей Смирнов, Денис Савинов под председательством Олега Богданова рассмотрели повестку из одиннадцати вопросов.

В частности, депутаты поддержали предложение Олега Богданова повторно обратиться в Законодательное собрание области для внесения изменений в региональный КОАП, чтобы ужесточить наказания за нарушения в сфере обращения с отходами, в том числе, за сброс мусора в неположенных местах, приводящий к образованию несанкционированных свалок.

"Сейчас штрафы не мотивируют людей возить мусор на полигон. Им проще заплатить штраф, поскольку его вывоз на полигон стоит в два-три раза дороже", - прокомментировал председатель профильного комитета.

Депутаты комитета планируют вынести рассмотрение данного вопроса на ближайшее заседание городской Думы, которое состоится 12 сентября.

Во время обсуждения информации и.о. директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Ларисы Полуниной о реализации программы "Формирование комфортной городской среды" речь зашла о компенсационном озеленении в парке "Утиное озеро". Как проинформировала представитель администрации, 46 деревьев, которые были убраны при реализации проекта благоустройства, запланировано компенсировать таким же количеством саженцев.

"Я считаю, что это несправедливо - менять дерево, которое росло более 50 лет, на молодой саженец. Не все из них приживутся. Поэтому мое предложение – в пятикратном размере компенсировать вырубленные деревья в этом году", - высказал свое мнение депутат Евгений Минервин.

В итоге депутаты комитета рекомендовали администрации предусмотреть пятикратную компенсацию каждого убранного дерева.

Также была заслушана информация о ремонте дорог, проведенной в этом году. В том числе, заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Вадим Нанаев сообщил, что на ремонт поселковых дорог было направлено 20 млн рублей, но в результате проведения аукционных процедур сложилась экономия.

Депутат Сергей Смирнов уточнил, что на его округе, в поселке Горбатовка, приведено в порядок две улицы – Весенняя и Коммунистическая. Депутат Евгений Минервин, комментируя тему, рассказал, что на округе №32 новый асфальт уложен на улице Юбилейной в поселке Колодкино и улице Ляхановка в поселке Игумново.

При этом в Игумново по достигнутой договоренности с ОАО "ДВК" были перенесены на год вперед сроки замены коммуникаций на улице Ляхановка. "В результате, - пояснил Евгений Минервин, - уже в этом году на улице заменен водопровод, и только затем уложено асфальтовое покрытие".

В заключение рассмотрения вопроса депутатами было дано поручение предусмотреть в бюджете города на следующий год сумму не менее 20 млн рублей на ремонт поселковых дорог, а также включить депутатов по округам, в которые входят поселки, в состав комиссий по приемке дорожных ремонтных работ.

Кроме этого, депутаты приняли к сведению информацию о ходе проведения капитального ремонта многоквартирных домов, итогах содержания зон массового отдыха, кронировании аварийных и сухостойных деревьев, готовности городского хозяйства к работе в осеннее – зимний отопительный период. Как отметил по последнему вопросу заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Харчин, пробный пуск тепла намечен на 16 сентября, и уже с этой даты при наличии заявок учреждения социальной сферы могут отапливаться в постоянном, рабочем режиме.