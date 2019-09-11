Первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу пройдет в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Кирилл Мартынов

Первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на пресс-конференции, посвященной предстоящему международному форуму "Россия — спортивная держава".

Мероприятие состоялось 12 сентября 2019 года Москве в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". В ней также приняли участие министр спорта РФ Павел Колобков, помощник президента РФ Игорь Левитин, депутат Государственной думы ФС РФ, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, заместитель председателя правительства – министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко.

Первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 12 октября 2019 года на территории ФОКа "Мещерский". Это престижное спортивное событие является квалификационным этапом к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Чемпион и призеры будут определены по сумме баллов, набранных в финале соревнования.

"В следующем году скейтбординг впервые в истории будет представлен на Олимпиаде и нам хотелось бы, чтобы Нижний Новгород и Нижегородская область стали базовыми площадками для подготовки новых олимпийцев", - сказал Глеб Никитин.

"В этом году планируем открыть шесть новых скейт-парков и эта работа обязательно будет продолжена. Мы тесно сотрудничаем с федерацией скейтбординга России и крайне заинтересованы в развитии этого вида спорта", - добавил глава региона.

По словам Глеба Никитина, в мероприятии планируют принять участие около 150 спортсменов из 30 стран Европы, таких как: Германия, Франция, Финляндия, Италия, страны Прибалтики и столица мира уличного скейтбординга - Испания.

В рамках события запланированы показательные выступления и мастер-классы по скейтбордингу от тренеров сборной России, международный судейский семинар, мероприятия с участием представителей молодежных позитивных субкультур, молодых дизайнеров и отечественных производителей спортивной экипировки.

Чемпионат посетят с официальным визитом президент международной федерации скейтбординга и роллер-спорта World Skate Federation Сабатино Араку (Италия) и представитель международного олимпийского комитета, президент Ассоциации международных федераций по летним олимпийским видам спорта Франческо Ричи Битти (Италия).

В основные дни соревнований планируется не менее 1500 зрителей и гостей мероприятия из России и других стран. Главная часть соревнований запланирована в субботу, 12 октября.

В рамках чемпионата запланирована также культурная программа: выставки и перфомансы скейт-арт художников, таких как Маркел Андронов (Красноярск), Павел Кузнецов (Москва), Саша Snoom (Санкт-Петербург), выступления DJ’s и музыкальных групп, инсталляции, а также лекции в рамках знакового для скейтбординга проекта Глеба Бенциовского "Скейт-музей СССР".

Центральной площадкой для всех любителей уличной культуры станет бывшая швейная фабрика "Маяк", которая примет after-party соревнований и большой концерт музыкального хедлайнера мероприятия.