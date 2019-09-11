Более 400 волонтеров привлекут к работе на форуме "Россия-спортивная держава" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Более 400 волонтеров привлекут к работе на форуме "Россия-спортивная держава" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на пресс-конференции, посвященной предстоящему форуму.

Мероприятие прошло 12 сентября 2019 года в Москве в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". На вопросы журналистов также ответили министр спорта РФ Павел Колобков и помощник президента РФ Игорь Левитин.

"Конечно, при отборе мы учитываем опыт проведения Чемпионата мира по футболу. Все мы прекрасно помним, что волонтеры фактически были первыми лицами, которые встречали гостей мундиаля, и именно от их работы во многом зависело, какое впечатление произведет Россия в целом и Нижегородская область в частности на гостей", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что волонтеры будут набраны по 11 функциональным направлениям. Среди них аккредитация, навигация, прибытия и отъезды, транспорт, инфостойки в гостиницах, работа со СМИ. Подать заявку на участие в волонтерской программе можно до 20 сентября 2019 года. Сделать это можно в социальной сети "Вконтакте". Основные критерии при отборе волонтеров: возраст от 16 до 35 лет, владение английским языком, навыки командной работы.

Международный форум "Россия — спортивная держава" пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 11 октября 2019 года. Волонтеры функции "Аккредитация" начнут работу 7 октября.

"Отобранные нами кандидаты обязательно пройдут обучение, ведь им предстоит большая работа. Это и аккредитация участников форума, и вся работа по навигации — встреча участников и гостей, информирование о местах проведения форума, координирование передвижений, помощь в поиске нужных заседаний и многое другое", - рассказал Глеб Никитин.

Оставить заявку можно по ссылке: https://vk.com/app5619682_-186020296

Для аккредитации ОБЯЗАТЕЛЬНО прикрепить ФОТО по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1279bjRxyTDCKz

Характеристики фото: размер 3х4; лицо на фотографии должно располагаться в центре снимка, строго прямо; съемка производится без головных уборов и темных очков; фон должен быть светлым, монотонным, без фактуры; изображение должно быть резким и четким.

Фото должно быть подписано: ФИО. Формат фото: JPEG, JPG.