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Общество

Сотрудники кинокомпании "Союз Маринс Групп" поздравили детей с началом учебного года

12 сентября 2019 17:33  [40] Общество

Фото: отдел по связям с общественностью компании Металлоптторга

Сотрудники кинокомпании "Союз Маринс Групп" поздравили детей с началом учебного года. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью компании "Металлоптторг".

Сотрудники компании "Металлоптторг" и ТЦ "Муравей", входящих в состав предприятий кинокомпании "Союз Маринс Групп", ежегодно приезжают в детский реабилитационный центр "Солнышко", чтобы поздравить ребят и пожелать им успехов в новом учебном году.

"Огромное удовольствие видеть в глазах воспитанников радость! – так выразил своё отношение к этому визиту генеральный директор компании "Металлоптторг" Александр Уваров. - Мы еще не раз приедем в гости к ребятам, чтобы сделать их жизнь интереснее и ярче".

На время праздника все дети стали юными химиками и занялись изготовлением игрушек - слаймов. Ребята смешивали необходимые ингредиенты и выбирали различные наполнители.

Творческий процесс завершился вручения подарков. Руководители компании поздравили детей и подарили им набор спортивного инвентаря: мячи, сетки для ворот, скакалки, наборы для бадминтона и другое необходимое снаряжение для занятий физической культурой.

"От всего сердца хочется поблагодарить сотрудников кинокомпании "Союз Маринс Групп" за подаренные эмоции и позитив, - поблагодарила гостей заместитель директора по воспитательной работе социально-реабилитационного центра "Солнышко" Татьяна Кондратьева. - Все ребята были увлечены процессом и остались очень довольны. Уверена, что они зарядились хорошим настроением на весь год!"

Кинокомпания "Союз Маринс Групп" на протяжении многих лет занимается социальной поддержкой детей и будущих мам, помогая им в жизни своими делами.

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