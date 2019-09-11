Павильон 800-летия Нижнего Новгорода будет работать на форуме "Россия – спортивная держава"

Павильон 800-летия Нижнего Новгорода будет работать на форуме Россия – спортивная держава Фото: Кирилл Мартынов

Павильон 800-летия Нижнего Новгорода будет работать на форуме "Россия – спортивная держава". Об этом 12 сентября 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в Москве на пресс-конференции, посвящённой подготовке к форуму "Россия – спортивная держава".

"Я уверен, что форум будет проведен на очень высоком уровне. Во-первых, Нижний Новгород прекрасно провел Чемпионат мира по футболу. Нижегородская область - очень спортивный регион, где много внимания уделяется развитию спорта, в том числе массового.

Вы знаете, что у нас в сборной команде очень много представителей области. Сестры Аверины в художественной гимнастике — это именно представители нижегородского спорта.

Когда мы выбирали место проведения форума, рассмотрели много предложений, но нижегородцы были более активными", - сказал присутствующий на мероприятии министр спорта РФ Павел Колобков.

Глеб Никитин рассказал о подготовке к форуму в Нижнем Новгороде. Он пояснил, что уже сейчас идет работа по подготовке здания для проведения деловой части форума. Здание будет находиться рядом со стадионом "Нижний Новгород". Там же расположатся площадки для занятия различными видами спорта и проведения соревнований. Уникальным объектом станет павильон 800-летия Нижнего Новгорода.

"Павильон будет посвящен истории нижегородского спорта, достижениям нижегородских спортсменов. Это будет мультимедийная экспозиция, интересная всем участникам и гостям форума", - пояснил Глеб Никитин.

Как сказал губернатор, сейчас идет подготовка большой концертной программы, в которой примут участие нижегородские коллективы и приглашенные артисты. Пока определяется хэдлайнер. Центральные события пройдут на Стрелке - на территории уникальных ажурных конструкций.

"Также в Нижнем Новгороде в дни форума будут организованы аудиовизуальные инсталляции по примеру фестиваля INTERVALS, который прошел в Нижнем Новгороде в апреле. Он вызвал огромный интерес по всей стране", - добавил Глеб Никитин.

Также в дни форума будет организовано свободное посещение важнейших музеев Нижнего Новгорода, где подготовят экспозиции, посвященные истории нижегородского и российского спорта.