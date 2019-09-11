Первый работающий на солнечных батареях пункт приема вторсырья открылся в Нижнем Новгороде

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Первый работающий на солнечных батареях пункт приема макулатуры и вторсырья открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Пункт открылся на улице Сахарова, у дома 111.
Денис Тавров, генеральный директор управляющей организации ООО "Исток", реализующей проект по созданию экопунктов, сообщил, что в перспективе новые объекты, возможно, также будут оснащаться солнечными батареями.
"Сейчас мы тестируем оборудование. Пока проблем никаких нет, но мы ждем зимы, чтобы посмотреть, надо ли подключать дополнительную батарею", - пояснил он.
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