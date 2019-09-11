Первый работающий на солнечных батареях пункт приема вторсырья открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

Первый работающий на солнечных батареях пункт приема макулатуры и вторсырья открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Пункт открылся на улице Сахарова, у дома 111.

Денис Тавров, генеральный директор управляющей организации ООО "Исток", реализующей проект по созданию экопунктов, сообщил, что в перспективе новые объекты, возможно, также будут оснащаться солнечными батареями.

"Сейчас мы тестируем оборудование. Пока проблем никаких нет, но мы ждем зимы, чтобы посмотреть, надо ли подключать дополнительную батарею", - пояснил он.