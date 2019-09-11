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Бизнес

Мобильное приложение банка "Открытие" вошло в число лучших по версии Go Mobile

12 сентября 2019 18:14  [63] Бизнес

Банк "Открытие" стал лауреатом премии Go Banking Awards в номинации "Usability (лучшая реализация базового функционала банковского приложения)". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Вручение награды состоялось в рамках торжественной церемонии 11 сентября 2019 года.

В основу премии за лучшее банковское мобильное приложение легло исследование, выпущенное агентством Go Mobile по приложениям мобильного банкинга в 2019 году. В исследовании приняли участие 34 банка. Кредитные организации оценивались по пяти основным показателям; на основе исследования разработан рейтинг мобильных приложений.

"Мы провели большую работу по развитию дистанционного банковского обслуживания в "Открытии". В этом году мы доработали интерфейс и значительно расширили функционал мобильного приложения, что позволило обеспечить пользователям качественно иной клиентский опыт в их ежедневном общении с банком. Я рад, что наши усилия получили заслуженно высокую оценку не только клиентов, но и профессионального сообщества", - отметил директор департамента Digital банка "Открытие" Александр Пятигорский.

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