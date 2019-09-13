"Ростелеком" создал систему видеонаблюдения и доступа к бесплатному Wi-Fi в Автозаводском парке и сквере на Прыгунова Общество

Фото: ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" создал комплексную систему видеонаблюдения и общественного доступа к Wi-Fi-сети в Автозаводском парке культуры и отдыха (игровой комплекс на проспекте Молодежный) и сквере на улице Прыгунова (от ул. Лескова до ул. Смирнова) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Оператор проложил волоконно-оптические линии связи и смонтировал пять точек доступа к интернету со скоростью 50 Мбит/с. Посетители зон отдыха в Автозаводском районе могут бесплатно пользоваться веб-ресурсами, общаться в соцсетях и мессенджерах и смотреть видео.

Установленные в парке и сквере 19 камер видеонаблюдения в перспективе будут интегрированы в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". Сотрудники правоохранительных органов смогут контролировать ситуацию в общественных местах и оперативно выявлять правонарушения.

"Городская среда в Нижнем Новгороде становится современнее и удобнее. Мы рады участвовать в инфраструктурных преобразованиях столицы Поволжья и готовы использовать свой опыт на благо нижегородцев. “Ростелеком” намерен разработать комплексные решения и для других общественных пространств, чтобы горожане чувствовали себя комфортно и безопасно", - отметила заместитель директора по работе с корпоративным и государственными сегментами макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Екатерина Соболева.

Работы проводились в рамках государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018–2022 годы".

"Автозаводский район стал первым в Нижнем Новгороде, где появились оборудованные системами видеонаблюдения и оснащенные скоростным доступом в интернет общественные пространства. Видеокамеры будут контролировать сохранность объектов благоустройства и создавать условия для безопасного отдыха детей", - добавил глава администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода Александр Нагин.