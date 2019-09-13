АПЗ стал участником нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" Бизнес

Фото: Пресс-служба АПЗ

АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" (АПЗ) стало участником национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом сообщает пресс-служба завода.

Благодаря участию в проекте, около 350 приборостроителей в текущем году повысят квалификацию за счет средств областного бюджета.

В пресс-службе пояснили, что на Арзамасском приборостроительном заводе повышают квалификацию по различным направлениям ежегодно около 2 тысячи сотрудников. Из бюджета предприятия на эти цели направляется порядка 12 млн рублей в год. Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" позволит вернуть часть затраченных средств.

Повышение квалификации сотрудников по программе "Технологии бережливого производства" осуществляет ООО "Кайдзен Технолоджи Центр"; по направлению "Технология машиностроения и конструирование электронных средств" – в Арзамасском политехническом институте - филиале НГТУ. На базе ресурсных центров АПК имени П.И. Пландина и коммерческо-технического техникума проходят обучение рабочие по профессиям: регулировщик РЭАиП, наладчик станков и манипуляторов с ПУ, слесарь-сборщик авиационных приборов, токарь, фрезеровщик, шлифовщик, доводчик-притирщик, монтажник РЭАиП. Дистанционно проходят профпереподготовку восемь специалистов управления информационных технологий по направлению "Информационные системы и технологии" в Межрегиональной академии строительного и промышленного комплекса.

"Удалось заключить соглашение с Центром занятости населения Арзамаса на обучение 346 человек. Наше предприятие оборонное, группы на обучение формируются так, чтобы это было необременительно для производственного процесса. По итогам реализации нацпроекта в 2019 году из областного бюджета заводу будет возвращено около 3 млн рублей, часть средств – около 830 тысяч рублей - уже компенсирована", - поясняет замначальника отдела кадров АПЗ Алексей Бойчук.

Также в рамках нацпроекта работает программа повышения квалификации управленческих кадров "Лидеры производительности", по которой до конца года на базе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ будут обучены еще шесть сотрудников АПЗ.

"Курс "Лидеры производительности" состоит из пяти модулей, первые два теоретических – по экономике и бизнес-навыкам – мы уже изучили. Сейчас переходим к практической части. Работаем в группах по 5-7 человек. Со мной вместе попали представители предприятий из Екатеринбурга, Тольятти, Томска и Самары. Обучение на базе московского института проходит ежемесячно в течение трех дней. В сентябре у нас будет стажировка на заводе приборных подшипников в Самаре (поставщики АПЗ). Там мы будем разрабатывать конкретный проект. Я благодарен руководству завода за возможность обучаться по данной программе. Это не просто необходимые знания, а еще и полезный опыт общения с коллегами из других регионов. Замечаю, что мыслить начал по-новому, вижу, над чем надо работать, что можно улучшить", - сказал участник проекта, замглавного технолога АПЗ Вадим Зубарев.

"Обучение по программе "Шлифовщик" было для меня очень полезным. Нам преподавали теорию и практику по таким темам, как теория резания, шлифование, различные системы обозначения абразивных кругов, шероховатость поверхности, допуски-посадки, металловедение, мерительные инструменты. Процесс обучения был организован без ущерба для производства. Мы работаем на сдельной оплате труда, нам и коллективу цеха было важно выполнить норматив по объему работ, поэтому учеба, организованная после работы по два часа два-три раза в неделю, этому способствовала. По окончании курсов и успешного выполнения всех заданий мне выдали удостоверение, на основании чего присвоен 5 разряд. "Бонусом" ко всем нашим стараниям стала прибавка к заработной плате", - пояснил еще один участник проекта, шлифовщик цеха №50 АПЗ Максим Царев.