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Политика

"Лес – наше общее богатство", - Евгений Лебедев

15 сентября 2019 09:25  [79] Политика

Председатель Законодательного Собрания области Евгений Лебедев поздравил нижегородцев с Днем работников леса. Праздник отмечают ежегодно в третье воскресенье сентября.

"Лес – наше общее богатство. В старину на Руси говорили: "Рядом с лесом жить – голодному не быть. Лес – богаче царя. Лес не только волка, но и мужика досыта кормит". И хотя этот праздник официально появился в 1980 году, корнями он уходит в далекое прошлое. Ещё в начале XVIII века Петром I были созданы лесная стража и государственная служба вальдмейстеров, распоряжавшиеся лесными угодьями и следящие за их сохранностью.

Больше половины территории Нижегородской области занято лесами, поэтому у лесного хозяйства всегда много забот. У нас ежегодно - весной и осенью - проходят акции по посадке леса, во время которых все желающие могут внести свой вклад в приумножение лесных богатств региона.

Лес дарит нам не только материальные блага. Как сказал А.П. Чехов: " Леса украшают землю... они учат человека понимать прекрасное и внушают ему величавое настроение". Прогулка по лесу заряжает положительной энергией и позитивом, дарит хорошее настроение. Но это богатство требует постоянной защиты. И это не только обязанность работников леса, но и каждого из нас. Очень важно сохранить целостность и красоту нашей природы для будущих поколений.

Особая признательность ветеранам отрасли, которые в самые нелегкие времена сохранили верность своей трудной, но такой нужной всем нам профессии", - говорится в поздравлении.

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